70岁TVB御用评审晒腿狂舞筋骨灵活 早年与夜店老板闪婚张国荣都到贺 老公癌逝曾陷阴霾

70岁的陈洁灵近年成为TVB选秀节目的御用评审，其专业形象受网民喜爱，更被改花名「Miss Chan Chan」，亲切度倍增。陈洁灵今年初与叶丽仪及肥妈（Maria Cordero）等，在新加坡举行演唱会，虽然三人平均年龄已年过70岁，但仍活力十足。近日陈洁灵突然晒出「三姊妹」在舞台下的晒腿的跳舞短片，被赞宝刀未老！

陈洁灵晒腿热舞筋骨灵活

陈洁灵昨日（17日）在其IG分享了一条早前与叶丽仪及肥妈在新加坡举行演唱会的台下花絮影片，片中三人均穿上华丽的舞台服饰，一字排开跳出似是拉丁舞步，举手投足都充满活力，筋骨仍很灵活，而穿开衩裙的陈洁灵和肥妈，跳舞时亦不其然露出双腿，可见十分落力。陈洁灵表示上载影片前先要获叶丽仪批准才可公开，并发文写道：「Hahaha ! I asked 叶丽仪：can I put this on Instagram ? She said : Yes ! I can’t dance like that ! We look so good !」影片公开后，不少网民都赞三人跳得好好：「哗 3个靓女跳得好劲呀！」、「Stunning」、「Awesome」、「All looks good」！

陈洁灵早年丧夫

陈洁灵曾自爆当年透过肥妈介绍结识了开夜店的老公张耀荣（Steven），两人拍拖一个多月便在1995年结婚，当年张国荣也有出席好友婚礼到贺，惟婚后陈洁灵与老公未有生儿育女。2009年6月，陈洁灵老公因肺癌在养和医院病逝，终年55岁。经历丧夫之痛的陈洁灵，早年曾接受访问时坦言过程伤痛，用了不少时间才跨越悲伤，非常感激肥妈及叶丽仪两位姊妹陪伴：「我很感激她们，因为她们知道我需要这个过度期。我跟她们的感情是不可取替的，那种感情，是经过音乐、大家人生不同的阶段去建立。」

