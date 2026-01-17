崔碧珈重申仅见过Rocky两次否认SP 开口借钱有得倾

早阵子，前香港先生郑健乐「大只Rocky」单方面在社交网状态为「与Anita Chui交往中」，不过当事人崔碧珈即否认恋情，引发风波。最近《东周刊》爆料指，知情人士透露郑健乐外表似「单纯男」，其实是「机心男」，他主动结识崔碧珈，在健身后以经济拮据为由要她请食饭，甚至有人死缠以私讯骚扰她朋友，崔碧珈遂公开在网上发文炮轰。

唔会再上健身班

崔碧珈（Anita）今天（17日）出席女企业家分享会，明言传绯闻后影响工作，「原本有几单工作，最后都系唔可以同主辨方合作。」提到网民揣测，她跟郑健乐是SP（性伴侣）关系，问到可有感到不开心？崔碧珈强调跟对方没有身体接触，「系因冇咗几单工作而唔开心。」提到有指郑健乐在健身后，以经济拮据为由要求她请食饭，崔碧珈表示只向郑健乐预缴三堂健身课程，「我只系上咗两堂。」她见过对方两次，承认有食过饭，由她埋单亦觉正常；并补充已付款的最后一堂不会上堂，「唔使退款！」问到可有跟郑健乐联络？她表示没有，解释不上堂非感到尴尬，而是来自压力，「事情嚟得太快。」

提到她在IG出po表示不想朋友金钱受骗，网民对号入座指郑健乐。崔碧珈表示另有其人，称：「有个中学同学系咁Add人，我𠮶段IG讲嘅嘢，喺圣诞节发生，佢周围同人讲，同我好熟就问人借钱。」对于日前在旺角街头惊见郑健乐街招，指他欠债、破产，又求包养，仲写埋与前妻离婚之原因；崔碧珈表示没有细阅报道内文，称对方比她入行早，会懂得处理。问到若然郑健乐问她借钱会否帮忙？她表示未知报道真假，指对方好多渠道赚钱，「佢真系开口借钱，我要睇银码，睇自己能力。」

单身六年的崔碧珈，问到绯闻可有吓怕追求者？她笑称没有追求者，又自认「宅女」，专心工作。问到她择偶条件？她笑言首要单身，要有幽默感、思想成熟，「最好有共同嗜好啦，要照顾到我。」

郑健乐发炮

另外，郑健乐今日（17日）于IG限时动态上载黑底白字图片，表示︰「伤害过你的人，在伤害你的那一刻，他的果报就已经开始了，任何事情都有因果，该有的一定不会少。果报也许会迟到，但永远不会缺席，凡事都有轮回，你看苍天饶过谁！」