夜王｜赵君瑜拥41吋发光美腿首拍电影 临时演员片场眼甘甘𥄫胸

影视圈
更新时间：10:15 2026-01-18 HKT
发布时间：10:15 2026-01-18 HKT

25岁的赵君瑜（Angelina）是新演员，拍贺岁电影《夜王》初体验，扮演舞小姐「EJ Girls」Tina，她形容︰「入到片场𠮶刻，我真系觉得自己变咗Tina！」第一次拍戏就跟黄子华、郑秀文（Sammi）合作，对Angelina来说既梦幻又刺激。

着五吋高踭鞋用踎厕

Angelina曾参选「试当真」主办的《校花校草2022》，拍过ViuTV剧《社畜再培训先导计划》演「珠珠」，形象文静、斯文，拍《夜王》是突破，「我收到casting通知𠮶一下，真系吓一吓！成个衣柜都冇一件衫啱去试镜。」她为了入戏，专登去旺角揾夜总会小姐裙，「仲破天荒第一次染咁MK嘅发色！」

为了解角色世界，Angelina特登睇咗《喜爱夜蒲》、《金鸡》系列。「原来夜场小姐唔只系『性感』咁简单，佢哋都有自己嘅故事同坚强一面。」《夜王》故事设定在2005年，「𠮶阵我仲未入小学，完全唔了解𠮶个年代，但试衫𠮶刻望住镜入面𠮶个人，我就知道——我变咗Tina嘞！」谈到拍摄现场，Angelina同黄子华有不少对手戏，「佢冇架子，休息时仲会同我哋玩One Two『吱吱渣』、猜枚，好似朋友咁！𠮶一刻真系觉得自己发紧梦。」Angelina身高173cm，拍《夜王》时要因应摄影机镜头而调整姿势，「有时坐低啲，有时露腿，喺镜头前show我嘅长处出嚟。」拍摄地点是搭建场景（夜总会），「𠮶度得公共踎厕呀！」笑称︰「我学识咗点样着五吋高踭鞋都可以踎得稳，稳阵过平日著波鞋添！」

Angelina指工作人员十分照顾她们，会事先和临时演员沟通，不能做越界事情，「但有一次，当时冇收音嘅，有个临时演员望住我个胸，佢同我讲︰『你条颈链好靓呀！可唔可以畀我摸吓呀？』𠮶刻我有畀人冒犯嘅感感，拍完𠮶一take之后，我即刻同副导演讲我唔舒服，佢哋即刻叫𠮶个临时演员走！」

玩他妈哥池解闷

《夜王》整个月拍摄期，日夜颠倒，Angelina︰「好多时凌晨先开机，有时天光收工。每次一放饭，真系好似夜总会小姐放工咁，即刻著番外套、拖鞋去食饭。」她的开工「三宝」是外套、拖鞋同「电子鸡」他妈哥池，「现场冇网络，我就玩住解闷，之后其他『小姐』都买机一齐养！」提到最深刻的一幕，「就系我哋喺舞池一齐跳舞𠮶场戏，好似一家人咁欢乐，又有啲唔舍得，因为呢场戏代表夜总会时代要结束嘞！」Angelina补充︰「Sammi、子华真系超Nice，庆功饭𠮶晚佢哋唱歌，我都系第一次听子华唱《蓝天》，真系好开心！」 

