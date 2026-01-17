李玟生忌歌迷聚武汉写信诉思念 家人制纪录片以生命影响生命

今天（1月17日）是李玟（CoCo）的生忌，来自全国各地的歌迷齐聚武汉，向李玟送上寄托无限思念的花篮与祝福信件，让她的生日显得格外温暖。

永不失联的爱

花艺以「写信告诉你」为主题，歌迷把心底话，汇集成文，「你的生日到了，愿你被全世界的温暖拥著。而我们，会一直在这里，在心中为你留一盏小小的，不灭的灯」、「我们的月光女神，愿你在星空依旧自由歌唱，快乐无忧。」等等。同时，台湾歌迷也在CoCo的月光爱人雕像前布置了花艺与气球，并募集的来自世界各地，百位歌迷的祝福文字，制作成精美的祝福卡片。

在现场，不少歌迷表达了对CoCo音乐作品的期盼，尤其希望发行经典演唱会特辑，让更多观众重温她舞台上的光芒。对此CoCo的家人向歌迷透露，正积极推动相关工作，并有意筹备一部记录CoCo艺术人生、精神传承的纪录片。家人表示这也是CoCo的遗愿之一——「希望自己的故事与音乐能继续激励更多人。」