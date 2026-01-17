64岁佐治古尼又被踩 荷里活监制爆相睇陈年事︰佢做得我阿爸

64岁荷里活男神佐治古尼（George Clooney）近日频频被人嫌老，继当切度（Don Cheadle）在金球奖舞台上揶揄他失落影帝兼年纪大之后，又有星二代电视监制大爆当年被安排与佐治盲约时，极度嫌弃彼此达20年之年龄差距。

嫌万人迷老

现年44岁的Sara Foster是人气喜剧《天作不合的我们》之执行监制，其父则曾为米高积逊（Michael Jackson）、云妮侯斯顿（Whitney Houston）、莎莲迪安（Celine Dion）等天王天后打造经典名作的皇牌音乐制作人David Foster。作为星二代，Sara从小就接触娱乐圈，早年参演过不少影视作品。

周四，她与妹妹Erin一起主持的podcast节目时，大爆多年前，超模好友仙蒂歌罗馥（Cindy Crawford）及其夫Rande Gerber欲撮合她跟佐治，四人进行双人约会。虽然佐治是万人迷，但当时刚失恋的她却兴趣缺缺，她坦言：「我确信佐治古尼是个好人，我只记得当时我们四个人坐在那里，心里想着，『我要死了，我要死了』，这个人感觉就像个爷爷一样，这太令人沮丧了。」

Sara认为仙蒂竟想撮合她与「爸爸级」的佐治，实在令她感到「被冒犯」。她说不太能理解一个19岁女孩怎么会喜欢40岁的男人？明言奇怪；她亦重申当时佐治对她也没甚兴趣，估计Cindy两夫妻觉得他们是很棒的人才欲撮合他们。Sara笑言：「我还跟他（佐治古尼）哭着投诉我的前任，我想他当时可能在想：『这女孩肯定有问题』！」