何沛珈着旗袍大晒S身形 何依婷玲珑浮凸孖林凯恩喂水豚

由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆；及戴祖仪、吴若希、游嘉欣玩转上海、广州及深圳，体验当地新兴女性消费群吃喝玩乐胜地的综艺节目《寻欢作乐的姐姐》，于今晚（17日）翡翠台播出最后一集。

约长发型男上海跑步

来到最后冲刺，麦玲玲师傅、何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆火力全开玩尽兼叹尽上海，热爱跑步的何沛珈，相约长发型男跑遍上海跑步打卡热点，在阳光明媚的靓景下感受上海人现时最流行的生活态度；珈珈还相约长发型男于稍后香港举行的马拉松再碰面。

今集四位姐姐「食力」大爆发，除到访Fusion菜餐厅，还体验了船河中式afternoon tea，以及位于上海知名景点豫园的古式古香下午茶。为了隆重其事，何依婷、何珈珈及林凯恩齐齐换上民初味浓的旗袍服饰，品尝设计极之唯美的「蝴蝶鸡尾酒」，赏心悦目。

本集的吸睛位，则是何依婷带林凯恩到卡皮巴拉（水豚）餐厅朝圣。对于可近距离接触近年新兴的「佛系卡皮巴拉」，林凯恩全程表现大为兴奋，不但连环喂食，更为身边的卡皮巴拉加冕，甚有童真。不过她忘形地亲亲卡皮巴拉期间，卡皮巴拉突然做了一个动作，令林凯恩吓到褪后兼大叫。