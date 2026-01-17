Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈着旗袍大晒S身形 何依婷玲珑浮凸孖林凯恩喂水豚

影视圈
更新时间：17:45 2026-01-17 HKT
发布时间：17:45 2026-01-17 HKT

由麦玲玲带领两组「佳丽」何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆；及戴祖仪、吴若希、游嘉欣玩转上海、广州及深圳，体验当地新兴女性消费群吃喝玩乐胜地的综艺节目《寻欢作乐的姐姐》，于今晚（17日）翡翠台播出最后一集。

约长发型男上海跑步

来到最后冲刺，麦玲玲师傅、何依婷、何沛珈、林凯恩、刘晓昆火力全开玩尽兼叹尽上海，热爱跑步的何沛珈，相约长发型男跑遍上海跑步打卡热点，在阳光明媚的靓景下感受上海人现时最流行的生活态度；珈珈还相约长发型男于稍后香港举行的马拉松再碰面。

今集四位姐姐「食力」大爆发，除到访Fusion菜餐厅，还体验了船河中式afternoon tea，以及位于上海知名景点豫园的古式古香下午茶。为了隆重其事，何依婷、何珈珈及林凯恩齐齐换上民初味浓的旗袍服饰，品尝设计极之唯美的「蝴蝶鸡尾酒」，赏心悦目。

本集的吸睛位，则是何依婷带林凯恩到卡皮巴拉（水豚）餐厅朝圣。对于可近距离接触近年新兴的「佛系卡皮巴拉」，林凯恩全程表现大为兴奋，不但连环喂食，更为身边的卡皮巴拉加冕，甚有童真。不过她忘形地亲亲卡皮巴拉期间，卡皮巴拉突然做了一个动作，令林凯恩吓到褪后兼大叫。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
2小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
9小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
9小时前
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
8小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
8小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
6小时前
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
保健养生
8小时前
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT