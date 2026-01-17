Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯允谦双喜临门今开骚兼出碟 畀朋友误会自恋狂多得粉丝厚爱

影视圈
更新时间：16:45 2026-01-17 HKT
发布时间：16:45 2026-01-17 HKT

踏入2026年，「唱作王子」冯允谦（Jay）喜事一浪接一浪，元旦日在叱咤乐坛颁奖礼首次夺得「男歌手金奖」；而首次个人户外演唱会「BLUE MOON WANDERLUST」今日（17日）起，一连两日在西九文化区竹翠公园举行；另外全新专辑《FRAGMENTS OF MY MIND》亦于今日面世！

细个兴趣绘画唔系音乐

Jay说：「去年筹备呢张专辑时，无谂住要咩主题，或者要求任何连贯性，好想随意发挥，想写乜就写乜。结果发现每一首歌都有关于我嘅人生、成长，所以最后决定以《FRAGMENTS OF MY MIND》作为专辑名。」随专辑附送一支笔，让歌迷参与专辑创作，他说：「可以喺碟内嘅纸、相册或者歌词集上写低想法，发挥想像力，或者写啲想记低嘅事。」

灵感满满的Jay，自认有画画天份，「早前返加拿大屋企揾到一个箱，里面有好多画册，原来我细个已对画画有兴趣，长大后兴趣去咗音乐。而家拍MV我会想像故事，例如《See Through Ya》MV，我建议用stop motion（定格动画）手法，用好多张相、图画、sketch（素描），可能因为我自小有呢啲兴趣，先至会想放喺MV度。」

Jay的歌迷画功和创意亦得丰富，他笑说：「朋友嚟到我屋企，会以为我系自恋狂！因为我放咗好多画，或者有我个样嘅摆设，其实都系歌迷画畀我，佢哋真系好sweet，好多谢佢哋。」

