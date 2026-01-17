Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

34岁前港姐晒S形身材索爆火辣泳照 出身富贵携母外游 离巢后从商吸金力强

影视圈
出身富裕家庭的2014年港姐亚军王卓淇（Erin），上月曾为庆祝妈妈生日，两母女到澳洲黄金海岸旅行。王卓淇昨晚（16日）在社交网出PO，分享近一个前的照片，大晒阳光与海滩的水著靓相，获大批网民打上心心眼Emoji表达感受。

王卓淇靓人靓景

王卓淇早前带妈妈到澳洲旅行，只上载过一辑在酒店泳池边拍摄的水著相。王卓淇虽然已结束旅程，但昨日在IG再派福利，曝光一辑在澳洲Manly Beach留下的倩影。穿上一件头天蓝色泳衣的王卓淇，俯身向前对住镜头摆Pose，弗爆身形一览无遗。

相关阅读：富贵网红港姐泳池大解放 「姐姐款」泳装晒白皙修长美腿 女人味飙升仙气满泻

王卓淇留言：「我爱南半球的夏天，翻到一组没发过的。hehehe，好像还是相机更有质感呢～（P1-P3）手机的话是更加有自然氛围感」。不少网民见到照片后，大赞王卓淇识拣：「索，靓，正」、「泳衣跟便服都好衬个天嘅颜色㖞」等。

王卓淇创立自家品牌

34岁的王卓淇曾在TVB发展7年，可谓因广东话问题，导致发展一般。王卓淇2021年决定离巢后，积极经营社交平台，返回广州工作，并创立自家首饰品牌，以商家身分做网上珠宝生意，经营得不错。

相关阅读：34岁前富贵港姐亚军「双11」遇骗局？ 平台机制疑存在漏洞：把我们当提款机

