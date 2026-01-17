长泽正美请长假陪老公赴加拿大拍剧 行家叹可惜为婚姻放低事业

38岁日本国民女神长泽正美继元旦日宣布与《幕府将军》导演福永壮志结婚后，又被爆将暂别演艺界，陪伴老公赴加拿大工作。据知《幕府将军》第2季将于本月底在加拿大开拍，而上季有份参与制作的6位导演当中，仅得福永和另一名导演获留任再度执导第2季，有传剧组开到单集1,000万日圆（约49万港元）片酬力邀福永加盟。而福永亦已跟海外经理人公司签约，锐意扩大事业版图，自然乐于接受《幕府将军》监制真田广之及其团队的工作邀约。

手头上工作押后至下年

而长泽与福永新婚燕尔，当然不想跟老公分隔异地，而且据知《幕府将军》第2季的拍摄有可能长达一年，于是她决定爱相随跟老公出外公干。由长泽主演的《信用欺诈师JP》系列原定今年春季开拍电影版第4集，如今女主角要休假，电影只好押后到明年之后才拍摄。

其实长泽所属事务所东宝艺能，早在去年年底已陆续通知合作方，长泽要在今年作长期休养的计划。鍳于长泽曾在2023年突然清空IG帐号，只留下一篇贴文，所以今次事务所发布其休假通知时，曾令业界人士担心她「是不是出了甚么事？」亦有人指她从12岁出道后就一直不停工作，估计她这次只是想休息充电。故此在得知她是为了结婚而作出此决定时，都大感惊讶。

其实在日本演艺界，多数女演员在步入30多岁后都很难力保一线地位，难得长泽凭借高颜值和好演技，一直稳坐女主角宝座，且长拍长有，实属难得。如今她为婚姻暂时放下事业，不少业内人士都暗叹可惜。