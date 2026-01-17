柯炜林失金马影帝有5秒失落 感谢香港观众飞台湾睇戏

柯炜林、胡子彤及朱鉴然昨晚（16日）到铜锣湾出席时尚品牌活动。正对抗癌症的柯炜林身形比之前健硕，他指有操练，感到健康状况非常好。至于治疗方面，他表示每日要服用药物，「我都想知啲药要食到几时」，他保持正面态度面对，望状况稳定下去，暂时没有影响工作及日常生活。问到可要转药？他说：「要问医生，我畀医生电话你，因为我唔想知！」

「唔知《大蒙》香港几时上」

柯炜林主演之电影《大蒙》在台湾票房迈向1亿台币，他形容早对剧本及导演有信心，想到此戏会大收，望破亿元大关，也曾，他说：「有啲嘢，只要你谂吓谂吓，就会成真。」惟他未能凭《大蒙》夺得金马影帝，可有感到不忿？他说：「𠮶阵有5秒失落感，反而庆幸自己做到用这心态面对，上次《浊水漂流》攞唔到奖（提名金马奖「最佳男配角」；金像奖「最佳男配角」、「最佳新演员」），要用20日消化，我真系比上次进步咗！期待下次提名时，我嘅『得失心』唔知系点呢？」

《大蒙》仍未在香港上映，柯炜林表示︰「我都想知道香港几时上映，期待𠮶种『游子归来』嘅感觉。」他感谢香港观众飞到台湾欣赏这出电影，「喺台湾嘅戏院做问答环节，听到广东话𠮶阵有一种老乡感觉。」今天他再飞往台湾继续宣传，「我顶得住宣传工作！」