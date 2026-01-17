邓丽欣Plan去旅行男友找数贺赢叱咤大奖 寄语顾定轩有事要出声

邓丽欣（Stephy）昨晚（16日）到铜锣湾出席品牌活动。早排Stephy掉低男友与友人到西藏旅行，她称到过西藏四、五次，由十分喜欢这地方，一年去一次也不会厌。

睇到相片吓亲

Stephy形容是次西藏之旅，正值冬天加上是直飞海拔3千多呎的拉萨，她出现高山反应，感到头痛和攰。问到为何男友未有同行？她说：「没那么多假期，（储定假准备结婚？）迟些与男友会去远少少的地方旅行。」问到早前夺得叱咤「我最喜爱的女歌手」大奖后，男朋友可有奖励？她笑言：「没特别㖞，系㖞！我没有想这件事，（要他请你去旅行﹖）不好意思说得太白，哈哈！」问到好姊妹们可有为他庆祝？Stephy再指没有特别庆祝，如常地定期聚会食餐饭。

此外曾与Stephy合作的顾定轩，突然清空社交网，同时展示面部、身上伤痕累累的照片，当时Stephy也有留言慰问，她说：「见到都吓亲，他说没事，叫大家不用担心，我叫他加油，也没说太多；可能年轻人正寻找方向，我认识的他，十分积极、乖仔，问题该不太大。如果真的有甚么事要说出来，千万不要收埋。」