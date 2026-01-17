何超莲窦骁婚变疑云后首公开同框 被指「貌合神离」细节揭内情
已故赌王何鸿燊三房千金何超莲与内地顶流男星窦骁结婚将近3年，去年却因影坛大亨向华强太太陈岚（向太）爆料「向太曝富家女和男演员闹离婚」，闹出婚变风波，二人最终要发文澄清。何超莲与窦骁自婚变传言后，多次同框被捕获，近日二人更以夫妻档在内地出席时尚品牌新春活动，曝光私下相处一面。
何超莲窦骁夫妻档吸金
何超莲与窦骁昨日（16日）现身北京出席活动，网民片段所见，何超莲穿上红色连身短裙，而老公窦骁则以横间打底，穿上黑色套装露面。二人在布景前合照，窦骁轻扶老婆，何超莲则以眼尾望向老公，被网民指二人企到离行离迾，似是貌合神离惹揣测。
不过何超莲与窦骁之后受访时，窦骁提到农历新年会与太太何超莲一同外游。何超莲与窦骁亦被网民拍到，在场内坐低倾偈时牵手，窦骁虽然背向镜头，但何超莲表情丰富，望住老公笑得甜蜜。
何超莲窦骁恩爱互动
而另一影片见到二人跟人闲聊时，窦骁一直站在老婆身边，又见到窦骁与何超莲互动期间，忽然向何超莲揸颈，而何超莲未有反抗。二人离场时，窦骁主动牵何超莲，自然流露出恩爱一面，加证感情未变。
