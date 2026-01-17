容祖儿否认4月启德开骚 认多追求者可包围商场 见过阿Sa新欢赞人品好

容祖儿（祖儿）（16日）到铜锣湾出席品牌活动时，她形容自己一身打扮是俏皮优雅，「七分是甜美个性，性感三分。」对于好姐妹阿Sa（蔡卓妍）认爱，祖儿笑指尽忠职守做好「拉链儿」（事前保密）的职责。

未能陪阿娇过生日

起初祖儿不想谈太多，望传媒还是问当事人，连番追问下，她指当日得知阿Sa公开认爱感幸福，称阿Sa不会讲大话，说：「我当然感受到阿Sa的幸福，那幸福感更为映照到我的身上。」祖儿表示跟阿Sa的男友林俊贤吃过饭，而对于男方的评价，祖儿形容他十分健硕，人品好。

阿Sa谱姊弟恋，祖儿即时反问︰「现在是甚么年代？最紧要她开心，最紧要她发光，没有其他事比这更重要！」续说：「是对的话，我管它是甚么恋？真是乜恋都得！（姊弟恋你接受吗？）甚么也可以，（你何时有另一半？）不用为我紧张，我还没紧张。我也感到日日有人追我，多到可包围这个商场，（你没有给予人家机会？）也要合适才可，我是靠感觉的，情绪带动感觉，若遇上合适的人，之前的设定，例如类型或年龄也不重要，会一一冲破。」

此外，阿娇（钟欣潼）下星期三生日，问到可有相约庆祝？祖儿遗憾地表示︰「阿娇生日当天，我不在港，我同阿Sa一齐送了一条项链给她。」可有留意阿娇的私生活？祖儿指没有，「我们有个群组，若有心事会睿出来，不觉她有问题，我觉得她处于快乐模式。」

「揾我留飞？发噩梦！」

问祖儿是否将于4月举行演唱会？她表示若4月举行演唱会，「这一刻大家便不会见到她」，皆因她不能接受只得两个月为演唱会准备，至少也要半年时间，她说：「我要给予歌迷神秘感，闭关后出来要有耳目一新、隆重登场的感觉，所以我不会在4月开骚。至于今年举行演唱会，是有感觉的（是否在启德主场馆开騒？）我希望这感觉不会出错啦！大家以为我4月开骚，四方八面向我扑飞，我开始发恶噩！多谢大家有此反应。」

祖儿续指若在启德主场馆开騒，场地那么大，与以往演出的场馆不同，有新鲜感，一定会向谢霆锋请教，「他站在这舞台每晚演出3小时，我究竟要付出多少力量足够？」