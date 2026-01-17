向华强惊爆亲信上演「庞氏骗局」卷走10亿 冷静处理曝光内幕

影视大亨向华强疏财仗义，早曾前提到古天乐担任总监制兼主演电影版《寻秦记》，投资逾2,000万港元，支持香港电影及古天乐。没料到向华强曾试过遭人冒名诈骗，近日他在网上自爆因为信任身边人，惨遭对方冒名骗10亿，令向华强体会到「宁交真小人，莫交伪君子。」

向华强助手处心积虑

向华强近日在抖音分享一条影片，以「曾经我的左膀右臂，成了伪君子的教科书」为题，自揭曾遭身边人潜伏五年，惹上麻烦事。向华强透露：「我曾经最相信的左膀右臂，在我身边潜伏了5年，居然借我的名义在外边诈骗别人10个亿。」

向华强指对方是其助手，负责管理澳门方面的财务，因办事能力强又灵光，因此深得他的信任。向华强直言对方无儿无女，又没有赌博，没想到是深藏不露的伪君子。向华强提起对方的诈骗手法，是利用职务之便，冒充公司做类似「庞氏骗局」：「他在外面冒签我们公司，用我们的名字去做那些庞氏骗局，跟人家集资，还付高利息给人家，骗人家大概有10个亿。后来他跑路，我们惨了，债主来找我们。」

向华强夫妇跟助手切割

向华强得悉后，与太太「向太」陈岚表现冷静，著手厘清当中涉及的问题：「发生了就处理，生气也没有用。我跟向太一起都很冷静，要查清楚到底他拿人多少钱，怎么跟他切割，我马上找律师来证明，他签的东西跟我无关。」

向华强反思管理漏洞

经过是次事件，令向华强反思当中的管理漏洞：「这事也算一个教训吧！以后我差不多每个部门都不会单依靠一个人了，最好是可以互相监督的。」向华强慨叹：「人生之中真的要防备的事情也很多，伪君子真的会疏忽，所以人这辈子，宁交真小人，莫交伪君子。真小人至少你可以防得住，伪君子你根本防不住。」

