何沛珈回复单身未有追求者 太耐无练跑马拉松望完成赛事 曾展望不肯透露骚钱认去年丰收

曾展望（GM）和何沛珈昨晚（16日）为「仁爱堂周年慈善餐舞会2026」担任司仪，何沛珈大赞GM靓仔又转数快，GM则大赞对方担任不少大骚的司仪，刚才也教他几招，最受用就是要平常心。何沛珈自认不及曾展望转数快。

何沛珈与《爱‧回家》演员一齐跑

谈到承认回复单身的她，可会趁机会在现场认识总理扩阔朋友圈子？她表示今日专注工作做司仪，感情事不多想，公布单身后未有追求者，又转话题指将会跑马拉松十公里，只会自己追自己，因为太耐无练跑变得跑得慢，希望今次能够完成赛事。谈到以往有前度男友阮浩棕一起跑马拉松，她表示今次有崔锦棠、林淑敏、许家杰一齐跑，更笑谓没有「新血」，只有「瘀血」。

曾展望感谢大家给予工作机会

曾展望笑言已截止报名参加马拉松，惟有明年参加。当笑指他「跑数」为先，问到是否巳「爆数」？曾展望笑言自己首要不睇数字，反而为兴趣，但承认去年丰收，不过多得大家支持给予工作机会。提到早前TVB主席许涛公布今年会加人工，问到会否加骚钱？何沛珈表示自己骚钱好合理，但当然想加人工。不过GM谓自己骚钱是秘密。