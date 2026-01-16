Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

为你钟情丨叶巧琳开心炎明熹加入公司：send讯息同佢打招呼 不怕被分薄资源 陈凯彤曾做小手术幸对唱歌无影响

影视圈
更新时间：23:45 2026-01-16 HKT
发布时间：23:45 2026-01-16 HKT

黄剑文、叶巧琳、郑俊弘和陈凯彤主演的音乐剧《为你钟情》今晚（16日）在戏曲中心首场演出，叶巧琳表示最近睡眠质素很差，有各种原因令她压力很大，情况已持续了很久，指去年情绪很差，爸爸和两只爱猫先后离世，而她亦一直在工作，未有时间好好处理情绪，休息时会胡思乱想发恶梦，前几日看了中医，食了药和营养补充剂，舒缓焦虑和失眠的情况，昨日终于睡了超过3小时，故会继续看中医调理，完成音乐剧后就会和老公去旅行放松。

宣布当日才知道

叶巧琳说：「我们会去一个有温泉的地方，之前最多都是得4日假，今次有一星期，但最可惜是要缺席公司周年晚宴，不出席就无得抽大奖。」讲到炎明熹做了她的师妹，二人去年曾合作音乐剧《一束光—高锟的记忆》，叶巧琳称当时不知炎明熹加入公司，她也是宣布当日才知道，笑言一知道就传讯息给师妹打招呼，很开心公司又有新人加入，她不怕被分薄资源，指炎明熹是大中华区，而且二人有不同的发展方向，百花齐放很开心，更赞炎明熹人靓声甜，望有机会与她在音乐上合作。

完成演出后和家人旅行

另外，陈凯彤透露早前做了一个小手术，幸好是在排练前做手术，有时间让她休息和恢复，但她未有透露是甚么手术，只谓在腹部开了两刀，手术后无论坐或瞓都很痛，当时很崩溃、害怕，问到可会对唱歌有影响？她说：「医生话我年纪轻，不会有影响，有时唱歌都会感到伤口痛，不过现在恢复得七七八八，之后都会看中医调理身体，完成演出后都会与家人一起去旅行。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
11小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
12小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
13小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
6小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
8小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
10小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
7小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
5小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
7小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
9小时前