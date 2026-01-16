为你钟情丨叶巧琳开心炎明熹加入公司：send讯息同佢打招呼 不怕被分薄资源 陈凯彤曾做小手术幸对唱歌无影响

黄剑文、叶巧琳、郑俊弘和陈凯彤主演的音乐剧《为你钟情》今晚（16日）在戏曲中心首场演出，叶巧琳表示最近睡眠质素很差，有各种原因令她压力很大，情况已持续了很久，指去年情绪很差，爸爸和两只爱猫先后离世，而她亦一直在工作，未有时间好好处理情绪，休息时会胡思乱想发恶梦，前几日看了中医，食了药和营养补充剂，舒缓焦虑和失眠的情况，昨日终于睡了超过3小时，故会继续看中医调理，完成音乐剧后就会和老公去旅行放松。

宣布当日才知道

叶巧琳说：「我们会去一个有温泉的地方，之前最多都是得4日假，今次有一星期，但最可惜是要缺席公司周年晚宴，不出席就无得抽大奖。」讲到炎明熹做了她的师妹，二人去年曾合作音乐剧《一束光—高锟的记忆》，叶巧琳称当时不知炎明熹加入公司，她也是宣布当日才知道，笑言一知道就传讯息给师妹打招呼，很开心公司又有新人加入，她不怕被分薄资源，指炎明熹是大中华区，而且二人有不同的发展方向，百花齐放很开心，更赞炎明熹人靓声甜，望有机会与她在音乐上合作。

完成演出后和家人旅行

另外，陈凯彤透露早前做了一个小手术，幸好是在排练前做手术，有时间让她休息和恢复，但她未有透露是甚么手术，只谓在腹部开了两刀，手术后无论坐或瞓都很痛，当时很崩溃、害怕，问到可会对唱歌有影响？她说：「医生话我年纪轻，不会有影响，有时唱歌都会感到伤口痛，不过现在恢复得七七八八，之后都会看中医调理身体，完成演出后都会与家人一起去旅行。」