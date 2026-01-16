Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

为你钟情丨黄剑文排练时受伤要做针灸治疗 郑俊弘透露尾场何雁诗会带囝囝捧场

影视圈
更新时间：23:15 2026-01-16 HKT
发布时间：23:15 2026-01-16 HKT

黄剑文、叶巧琳、郑俊弘和陈凯彤主演的音乐剧《为你钟情》今晚（16日）在戏曲中心首场演出，周慧敏和倪震、王祖蓝和李亚男等送上花篮祝贺演出成功，圈中人包括胡渭康、刘威煌、黄博、强尼等都有到来捧场。

心情兴奋多于紧张

黄剑文和郑俊弘受访时表示心情兴奋多于紧张，因是重演，亦排练了一个多月，对剧中的歌舞已很熟悉，不过黄剑文因排练时用得右脚太多，前两日要去针灸治疗，虽已好了不少，但现在会不自觉将重心放在左脚。郑俊弘指自己的舞蹈部分与黄剑文差不多，幸未有受伤，他反而担心生病影响演出，「囝囝这几天都在咳，又有工作人员发烧不舒服，我有戴口罩做预防，但即使仔仔咳都唔会避开他，会照样和他锡锡。」并指太太何雁诗会在尾场带儿子来捧场，指儿子去年都有来看，今年再看或会再明白一些内容。

邀请中学老师、师弟妹睇骚

黄剑文透露有邀请中学老师和师弟妹以及儿童之家的小朋友来看，指老师一直支持他追梦，很鼓励他，所以在老师面前演出不会感到有压力。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
11小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
12小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
13小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
6小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
8小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
10小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
7小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
5小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
7小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
9小时前