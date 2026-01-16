为你钟情丨黄剑文排练时受伤要做针灸治疗 郑俊弘透露尾场何雁诗会带囝囝捧场

黄剑文、叶巧琳、郑俊弘和陈凯彤主演的音乐剧《为你钟情》今晚（16日）在戏曲中心首场演出，周慧敏和倪震、王祖蓝和李亚男等送上花篮祝贺演出成功，圈中人包括胡渭康、刘威煌、黄博、强尼等都有到来捧场。

心情兴奋多于紧张

黄剑文和郑俊弘受访时表示心情兴奋多于紧张，因是重演，亦排练了一个多月，对剧中的歌舞已很熟悉，不过黄剑文因排练时用得右脚太多，前两日要去针灸治疗，虽已好了不少，但现在会不自觉将重心放在左脚。郑俊弘指自己的舞蹈部分与黄剑文差不多，幸未有受伤，他反而担心生病影响演出，「囝囝这几天都在咳，又有工作人员发烧不舒服，我有戴口罩做预防，但即使仔仔咳都唔会避开他，会照样和他锡锡。」并指太太何雁诗会在尾场带儿子来捧场，指儿子去年都有来看，今年再看或会再明白一些内容。

邀请中学老师、师弟妹睇骚

黄剑文透露有邀请中学老师和师弟妹以及儿童之家的小朋友来看，指老师一直支持他追梦，很鼓励他，所以在老师面前演出不会感到有压力。