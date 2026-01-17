马蹄露姪仔马米高惊爆疑似出柜  跟俊男亲暱依偎：揾到我嘅许志安  女装打扮撞样黎海珊

前TVB女星马蹄露姪仔马米高，一向作风出位、语不惊人誓不休，这位YouTuber近日在社交媒体上投下震撼弹，疑似正式出柜。马米高向来以趣怪敢言的风格见称，近日他一改形象，在网上晒出一张极为亲密的照片，并配文「终于揾到我嘅许志安」，引起网民热议。

马米高女性打扮撞样黎海珊

在公开的照片中，马米高作女性化打扮，其造型和妆容都极为抢眼。他将一头紫发梳成两个小发髻，配上紫色浏海，脸上化上精致妆容，不仅有妩媚的眼线，眼角下更画上了星星和爱心图案，另一边脸颊则写上「LOVE」字样，眼神迷离，轻咬着太阳眼镜的镜臂，神情极有少女味道。他身穿一件蓝色印花短版衬衫，露出腰部，整个扮相相当妩媚。有网民更指，马米高这个妆容和神态，竟然有点撞样前TVB女星黎海珊。

相关阅读：马蹄露侄仔惨遭美国拒绝签证 领事馆门外失控爆喊 花巨款请律师得个桔险被拉走

马米高被俊男极亲暱

照片中更吸睛的，是马米高被一名年轻俊男从后用结实的「麒麟臂」温柔地环抱著，而马米高亦伸手轻抚对方的头发，两人姿态亲暱。马米高在帖文中写道：「忍咗好耐终于可以讲喇」，似乎是为公开关系作出预告，其后更直言「终于揾到我嘅许志安」，疑似宣告觅得真爱。他的不少朋友和粉丝都纷纷留言送上祝福：「你堕入情网，我们却在网外看．．．祝福你」。

马米高曾公开批评郑裕玲

马米高作为YouTuber，一直以来都因其出位言论而备受关注。他曾不怕得罪前辈，公开批评郑裕玲（Do姐）的英文；又曾狠批英国民宿环境恶劣，甚至连环批评台湾人「好假、死不认错、不尊重他人私隐」，引发不少争议。

马米高追美国梦失败爆喊

除了言论出位，马米高早前亦曾自爆追「美国梦」失败，前后花费20万港元聘请移民律师，准备了厚达200多页的文件申请「O-1签证」，却两度遭美国移民官拒签，更因对方指他「不符合资格」、「没有二百万订阅」等理由，一度在美国领事馆外失控爆喊，坦言身心大受打击。

马米高和马蹄露不再拍片

作为马蹄露的侄仔，两人的互动曾是网民喜爱观看的内容。不过，马米高早前表示，为了保护姑姐，决定不再拍摄合作影片。他解释：「我同姑姐关系同以前一样」，但因为不想姑姐因自己而受到任何侮辱，他宁愿自己被骂，也无法接受家人受牵连，因此选择停止在幕前合作，足见他对家人的爱护。

相关阅读：马蹄露侄仔英国之旅瞓醒一地屎？力数租住民宿环境恶劣 浴室爆屎渠臭到冤 雪柜充斥食物残渣