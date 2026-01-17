游嘉欣频NG惹吴若希戴祖仪不满崩溃洒泪 《寻欢作乐的姐姐》镜头后起风波丨独家

TVB综艺节目《寻欢作乐的姐姐》近期播出后话题不断，节目先由麦玲玲带领何依婷、林凯恩、何沛珈游览上海，其后再加入吴若希（Jinny）、戴祖仪与游嘉欣共同畅玩深圳与广州。然而，上海篇因剪接风格引起观众批评，制作单位紧急改播广深篇救亡。岂料在广深篇拍摄期间，吴若希与戴祖仪因不满游嘉欣反应较慢、频频NG，三人之间产生摩擦。被藐爆游嘉欣曾在压力下落泪，吴若希与戴祖仪未有安慰，更疏远游嘉欣，拍摄期间形成紧张气氛。

《寻欢作乐的姐姐》广深篇由「大家姐」吴若希、戴祖仪、游嘉欣及麦玲玲参与。在镜头前，吴若希与戴祖仪这对闺蜜展现十足默契，二人搞笑互动，生动趣怪，被观众大赞「化学作用极佳」，成功为节目挽回不少话题与关注。

Jinny戴祖仪互动获赞

节目中，三位女艺人吴若希、戴祖仪、游嘉欣轮流派福利，一同穿上泳衣出海，大方展现香肩、长腿与小蛮腰，亦放下包袱投入各类游戏环节。制作组安排她们与型男小鲜肉近距离互动，戴祖仪更被称作广深站的「谐星担当」，场面热闹有趣。表面上，三人玩得融洽欢乐，与上海篇的负评形成强烈对比。然而，据节目组人员透露，镜头背后却暗藏紧张气氛。向来走清纯邻家女孩路线的游嘉欣，在即兴对答环节中表现较为拘谨，据人员向《星岛头条》表示：「旅游节目好多时有啲爆肚倾计环节，但游嘉欣比较死板，往往都接唔上，即场反应不及吴若希、戴祖仪『机关枪』咁狂爆肚，搞到一个镜头要NG几次，令到吴若希戴祖仪都拍到好冇瘾，『两姊妹』一有机会就寸爆对方。」因此，游嘉欣曾因压力爆煲，在团队前爆喊：「作为大家姐嘅吴若希唔单止冇安慰，反而觉得游嘉欣扮可怜，周围唱佢。」工作人员爆料说。

麦玲玲持中立态度

据了解，当只有戴祖仪和游嘉欣相处时，气氛尚未过于僵硬；但只要吴若希加入，她便常与戴祖仪一同行动，两人吃饭、点饮品或自拍时均未主动邀请游嘉欣，形成游嘉欣被孤立的局面。期间，游嘉欣不时听到冷言冷语，显得相当难受。而作为前辈的麦玲玲，为免卷入是非，仅保持中立态度，未有多加干涉。节目组人员亦提到，最初筹备时较担心上海篇的三位小花因不熟悉而缺乏火花，没想到她们合作愉快；反而原本被看好的广深篇，却出现摩擦。爆料者补充：「当然游嘉欣自己都有责任，反应唔够快接唔到，确实系佢嘅问题。」事后，游嘉欣出席活动时坦言拍摄过程辛苦：「一日要赶好多场，去好多地方拍，好辛苦！」相反，戴祖仪则认为拍摄充满乐趣：「成个过程好多笑弹，讲嘢冇乜避忌，可以随心而行，好多火花。」

现年25岁的游嘉欣近年获TVB力捧，自2021年正式成为合约艺人后剧接剧，参与《香港爱情故事》、《青春不要脸》、《你好，我的大夫》等作品，更在《万千星辉颁奖典礼2023》中获「最具潜质新人」。一向走清纯邻家路线的她，近年形象逐渐开放，不时在社交网分享生活，事业发展被外界看好。