陈凯琳重夺广告销售额最高KOL 自爆入行12周年：峰回路转 计划一家五口新年到内地旅游

陈凯琳（Grace）今日（16日）出席品牌开幕活动，对于成为「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」的她，击败倪晨曦、郑秀文、佘诗曼等重夺排行榜第一位。陈凯琳笑言对排行榜的准则好模糊，反而睇到这个行业，无论歌手、演员或KOL也有不同发展空间跨越媒体，见到香港娱乐性质好澎湃。

入行12年好满足

谈到她的父母也在短片出现，Grace笑言父母一向支持她的工作，又自爆明年马年是她入行12周年，还忆述当年选港姐后，家人安排到内蒙古骑马。她说：「爸爸揾返条片出嚟：『阿女，咁就一个圈，入行12年啦！』，自己都好满足，呢12年经历好多嘢。」Grace更以「峰回路转」来形容过去12年的经历，因为自己有努力又挨过拍剧时期，虽然外间有不好的评论，但觉得自己畀心机在这行打滚，「好似粉身碎骨咁，但真心好感恩，自己挑战咗一个极限，谂返以前拍剧可以50个钟唔瞓，𠵱家只系每朝六点起身同囝囝返学都好攰。」Grace又指入行初时好介怀外间对她的睇法，靠慢慢努力去证明，又笑指相信老公郑嘉颖最清楚，因为对方在这行身经百战。

农历年带3儿子去旅行

提到早前独自带大仔郑承悦（Rafael）到三亚旅行，她笑言会亲自逐个儿子带去旅行，早前也带同次子郑承亮（Yannick） 到深圳滑雪，不过幼子郑承太（Carlos）年纪尚小，有待长大一点先。Grace指农历年前会到大马工作，之后将会一家五口去旅行，儿子有两星期假期，不排除近近地到内地玩。

