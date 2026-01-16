Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪乐琳爱唱歌想参加选秀节目 自认年纪大记舞步有难度 最爱BLACKPINK已成功抢飞与偶像见面

影视圈
更新时间：19:15 2026-01-16 HKT
发布时间：19:15 2026-01-16 HKT

倪乐琳有份在《慈善星辉仁济夜》的音乐剧演出，由于大多是合唱，所以演唱部份她没有害怕，反而在对白上因涉及资讯性，怕讲错而导致她有点惊。

倪乐琳笑称收山与否睇公司安排

她又表明对唱歌很有兴趣，过往也是舞团成员，问她是否打算当跳唱歌手？倪乐琳坦言：「本打算收山，因为自己25岁，不像以前年轻时，可以一次便跳几个小时，现在要拆开舞步及记走位也感觉有点难，（那现在打算出山？还是收山？）现在听从公司安排，要我出山便出山、收山便收山。」

倪乐琳10年后参加《中年好声音》

问到若然公司让她在歌手方向发展，她想组女团还是个人？倪乐琳表示，其实想过参加选秀节目，这是她儿时梦想，小时候因经常看「K-Pop」爱上跳舞和唱歌，加上也有看内地的《创造101》，问到谁是她的偶像？倪乐琳想也不想便说：「BLACKPINK及成员Jennie，我已经抢到门票去欣赏她们演唱会，他们是我的偶像，我怎样也追不上他们的步伐，（可以参加《中年好声音》？）怎样说我也应该先参加《声秀》呢！若要参加《中年好声音》也是10年后的事，届时我应该磨利了手上的剑，哈哈！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
8小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
9小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
7小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
5小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
5小时前
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
影视圈
5小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
3小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
3小时前
近九成人体内残留重金属 常吃1类鱼恐吞毒损害大脑增柏金逊病风险 医生教吃2种蔬果排毒0%
近九成人体内残留重金属 常吃1类鱼恐吞毒损害大脑增柏金逊病风险 医生教吃2种蔬果排毒
食用安全
6小时前