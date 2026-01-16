倪乐琳爱唱歌想参加选秀节目 自认年纪大记舞步有难度 最爱BLACKPINK已成功抢飞与偶像见面

倪乐琳有份在《慈善星辉仁济夜》的音乐剧演出，由于大多是合唱，所以演唱部份她没有害怕，反而在对白上因涉及资讯性，怕讲错而导致她有点惊。

倪乐琳笑称收山与否睇公司安排

她又表明对唱歌很有兴趣，过往也是舞团成员，问她是否打算当跳唱歌手？倪乐琳坦言：「本打算收山，因为自己25岁，不像以前年轻时，可以一次便跳几个小时，现在要拆开舞步及记走位也感觉有点难，（那现在打算出山？还是收山？）现在听从公司安排，要我出山便出山、收山便收山。」

倪乐琳10年后参加《中年好声音》

问到若然公司让她在歌手方向发展，她想组女团还是个人？倪乐琳表示，其实想过参加选秀节目，这是她儿时梦想，小时候因经常看「K-Pop」爱上跳舞和唱歌，加上也有看内地的《创造101》，问到谁是她的偶像？倪乐琳想也不想便说：「BLACKPINK及成员Jennie，我已经抢到门票去欣赏她们演唱会，他们是我的偶像，我怎样也追不上他们的步伐，（可以参加《中年好声音》？）怎样说我也应该先参加《声秀》呢！若要参加《中年好声音》也是10年后的事，届时我应该磨利了手上的剑，哈哈！」