陈奕迅女儿陈康堤遇「狂迷惊魂」 被步步进击迫埋墙双方对峙 狂迷曾发难阻MC上车

乐坛天王陈奕迅的女儿陈康堤（Constance），自出道以来人气高企，不仅勇夺「叱咤」生力军女歌手金奖，近期更接力父亲为快餐店代言，星途备受瞩目。但人气急升的她日前就遇上「狂迷惊魂」，被女狂迷迫埋墙要求合照！

陈康堤被女狂迷迫埋墙

近日，网上流传一段影片，显示康堤在活动后被一位女狂迷近距离「进击」。从画面及图片可见，该名女子为了与康堤自拍合照，表现得极为进取，无视工作人员在旁阻挡，仍步步进逼，一度将手机贴近康堤面前，令情况十分尴尬。面对突如其来的压迫感，康堤虽然后退了几步以保持距离，但全程未有丝毫惊慌或黑面，反而始终保持著礼貌的微笑，从容应对，尽显大将之风。

陈康堤应对得体

事件引发网民热议，不少人称赞康堤的应对得体，但更多人指责该名狂迷的行为过火。眼利的网民迅速认出，这位女狂迷其实是网络红人，以其「进取式追星」闻名，过往已多次用类似手法成功「集邮」多位名人。

女狂迷曾阻MC张天赋上车

翻查其「战绩」，可谓相当辉煌，名单包括奥运金牌得主张家朗、剑击天后江旻憓、人气歌手MC张天赋、Tyson Yoshi、陈蕾，以及型男演员刘俊谦等。她往往能突破保安防线，强行与明星合照，其中最为人诟病的一次，是为了与MC张天赋合影，竟阻挡其上车离开。

女狂迷：我唔觉有问题

对于今次「康堤事件」及网民的批评，该名女子毫无悔意，更在社交媒体上与网民对骂，理直气壮地反击：「我真系唔觉得自己有问题」、「我想影张相有咩问题？你咪慢慢post啰！」，其态度再次引发公众哗然。

