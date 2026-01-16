黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台 面容苍白表情痛苦令人震惊 去年曾入ICU徘徊鬼门关

现年76岁的殿堂级填词人、「鬼马才子」黎彼得，去年因流感一度入住ICU，健康状况一直备受关注。早前，他跟另一著名填词人向雪怀于内地作出开演唱会，他上台时竟然坐在轮椅上并吊住盐水，要由工作人员推出场，而且他的面容苍白表情痛苦，令观众十分震惊和担心。

黎彼得闭目呆滞表情辛苦

根据现场影片，演唱会当晚黎彼得并非如常走上舞台，而是由工作人员推著轮椅出场。更令人心惊的是，轮椅旁竟架著一支盐水架，透明的点滴瓶和喉管直接连到他身上，上演了一幕「吊住盐水」登台的画面。黎彼得当时穿著表演服，却无力地瘫坐于轮椅中，双眼紧闭，面容苍白，表情显得既呆滞又痛苦，头部微微后仰，仿佛是从病榻中被直接推到现场，虚弱得连睁开眼睛的力气都没有。在昏暗的灯光效果下，观众为他抱恙仍坚持撑场，场面令人痛心。

黎彼得台上展鬼才本色

正当全场气氛凝重之际，身旁打扮成医生的向雪怀与他互动，黎彼得忽然「惊醒」，张开双臂，随即开口说话，引发全场爆笑。原来这场惊心动魄的「病重」场面，只是他与向雪怀精心设计的表演环节，旨在以自嘲方式为观众带来惊喜。

黎彼得站立略显乏力

不过这个玩笑过后，当他从轮椅上站起来时，动作显得有些缓慢，似乎双腿并不太够力，需要稍作支撑，并要由向雪怀搀扶。虽然是演戏，但这一细节也让不少人联想到他近年的健康问题。

黎彼得去年曾入ICU

事实上，黎彼得的健康状况确实并非玩笑。他去年曾因流感引发并发症而入住ICU（深切治疗部），当时情况一度严重，需要插尿喉，并输了两包血。医生更诊断出他患有贫血、糖尿病及肾功能指数过高等问题。大病过后，他转战YouTube开设的节目《玖噏秘笈》也曾无故停播两个月，当时他便承认「年纪大，身体系有唔妥」。虽然他现已复出，并幽默地将休养形容为「保外就医」，但声线已不如以往洪亮。

