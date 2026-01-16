郭富城获马会委任为「马年大使」 与「舞林密码」首次拍广告 密谋为三宝举行百日宴

郭富城今日（16日）到跑马地马场出席活动，获香港赛马会委任为「马年大使」，将会于马年参与一系列社区活动和项目，并录制马年主题曲《继续冲》，分享他对马匹和赛马运动的热爱，又与爱驹「舞林密码」首次一起拍广告，令他觉得很有纪念性。

郭富城不理酬劳只享受过程

郭富城受访时表示正构思拍摄《继续冲》的MV，透露或会有骑马画面，但未必会再与爱驹合作，因为牠仍有出赛，除非马匹退役，否则只能由骑师策骑，又说会再次与美国顶级排舞师合作，为新歌排舞，笑指每次合作都令他有新启发，称自己也不断地学跳舞，问到今次与马会合作的酬劳是否很可观？他表示不知道亦不会理，工作一向是由经理人小美负责去倾，他认为最重要是能享受工作过程，又希望新歌能于农历新年前与大家见面，而他亦会于大年初三出席马场活动。

郭富城为工作勤Keep fit

讲到农历年要工作是否无假放？郭富城称过年也要工作，但三宝即将出生100日，有意为她举行百日宴，「近来有很多工作要准备，好似下星期会到北京举行演唱会，之后就会拍新戏，会横跨农历年拍摄。（拍《九龙城寨》前传？）不是，现在未讲得系咩，拍完戏又要继续巡唱，马会亦有一连串活动，工作很忙，但都是开心事，因为我是工作狂，工作越多越有动力，现在最重要是keep fit，始终正在做巡唱，要将个人状态保持最好。」

郭富城巡唱加入斗舞环节

他早前在西安举行巡唱时，与粉丝一起斗舞掀热话，郭富城表示是开心事，在近来的内地巡唱都加入了大合唱和斗舞环节，和粉丝更有互动，直指每次听到粉丝大合唱都很感动，「上次为周杰伦做演唱会嘉宾时，就是用《Baby Shark》只舞来开场，我一直都不知呢只舞有咁好反应，于是想到不如用呢只舞在巡唱时与粉丝斗舞。同埋每次巡唱都有将泼墨和书法融入演唱会，我有储起这些作品，最特别的是，这些作品都隐藏了每个巡唱的地点，完成巡唱后，希望有机会展览这些作品。」

郭富城不介意太太公开屋企内貌

另外，太太方媛不时都会拍片分享家庭点滴，日前她在社交网上载一段温馨的家庭生活影片，罕有曝光位于跑马地豪宅的内貌，宽敞空间随即成为网民讨论焦点，郭富城表示一直支持太太的工作，认为太太除了照顾小朋友，也可有自己的理想，又说片段曝光屋企内貌不要紧，他说：「每个人都有自己的屋企，反而觉得传媒很有心，留意到不少细节，我完全无问题。」