陈志云自爆离开商台并非「蝉过别枝」 剖白险移居外地悟出人生哲理 引用《圣经》金句宣传新节目

67岁商台首席智囊陈志云日前在其主持的商台节目《在晴朗的一天出发》倒数，同时宣布2026将有「新人事」接任，甚至又重返TVB门外与TVBuddy合照，结果传出他离开商台并重返TVB的传闻，最后只不过是宣传策略，陈志云将与前立法会议员江玉欢主持晚间节目《又系时候同一天讲再见》，而此节目「香江才子」陶杰主持的清谈节目《光明顶》。

陈志云称想过离开商台但不是「蝉过别枝」

不过陈志云的举动惹来不少争议，有人觉得陈志云戏弄听众，又有网民指他还是要借TVB的招牌做宣传，嘲讽对方自制话题：「人无耻便无敌」、「前辈搲捞」、「佢谂多咗」、「点会请返呢条友？呢条友成日唱衰旧公司，唯恐天下不乱。」连日来陈志云在个人的社交平台，以「挤牙膏」方式剖白打卡原因与及自爆曾欲离开商台，今日（16日）又称想过离开商台， 但不是「蝉过别枝」，而是移居外地。

陈志云曾想过离开商台移居外地

陈志云今日贴上张望着维港的相片并称曾想过离开商台移居外地：「呢个念头，并唔系我自己最初提出，而系一班好朋友移居外地之后，一直游说我加入。佢哋真心相信，移居之后，我会生活得好开心。我一大弱点，就系唔识同人讲『NO』。 朋友甚至帮我准备好移居文件同手续。𠮶阵，我已经搬离自己居所，入住服务式住宅，屋企所有家私都已经船运走，随时可以离开香港。后来因为疫情，当地驻港办事处同我讲，需要多一份证明，先可以即刻批出。 呢个『停一停』，反而畀咗我第二次机会，重新问自己一句：我系咪真系想走？呢一年半，每一晚，我望住维港两岸、望住夜空嘅星星，一段段童年、成长、青春嘅画面涌现出嚟。喺八十年代中期香港成长，其实好幸福。 呢个城市畀过我机会，畀过我舞台，亦畀过我好多珍贵嘅人与情。移民，某程度就系连根拔起。 我问自己：『喺另一个地方长期生活，我真系会钟意吗？』答案，其实好清楚。」

陈志云因为爱最后选择留低

陈志云最后选择留低：「唔系因为惊，而系因为爱。最后，我鼓起勇气，用手机拍咗一段短片，同朋友解释我点解决定留喺香港。 𠮶段片，我拍咗好多次先敢发送出去。好幸运，我嘅朋友唔单止理解，仲同我讲： 『多谢你坦白，同埋尊重你嘅选择。最紧要选择你最快乐嘅生活模式。』佢哋从来冇用情感勒索我。 有咁嘅朋友，夫复何求。我喺香港冇血缘上嘅家人，但我有一班可以称之为『家人』嘅朋友。 家人，未必一定要有血缘。真正要讲再见嘅，其实系……『再见』两个字好容易讲， 但要同自己嘅焦虑、辛劳、压力讲再见，从来唔容易。希望《又系时候同一天讲再见》呢个节目，夜晚可以陪你一齐做到呢一件事。为大家带嚟心中嘅平安、喜悦、快乐。帮助大家好好充好电，面对明天嘅工作。正如《马太福音》第 6 章 34 节所讲：「不要为明天忧虑；一天的难处，一天当就够了。」希望你哋支持。《又系时候同一天讲再见》！祝福大家！」

