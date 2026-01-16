孙艺珍44岁生日狂收蛋糕 与玄彬一家三口庆祝 儿子要食炸鸡被赶吹蜡烛

韩国女神孙艺珍于本月11日度过44岁生日，昨日她分享庆生照片及影片，写上：「多得大家，我度过了非常幸福的生日。谢谢你们，我爱你们！」当中可见她收到多个不同造型的蛋糕，其中最吸引的就是她与玄彬的3岁儿子「甜豆」为她献唱生日快乐歌，并催母亲赶快吹蜡烛。

孙艺珍坚持要先许愿

孙艺珍一家三口庆祝生日，儿子「甜豆」用带着BB音的声音唱生日歌，非常可爱，但他催促妈妈吹蜡烛，孙艺珍明言想先许愿，忍不住笑出来说：「不，我得许愿后才能吹。」儿子还是忍不住说：「都好了就快吹吧！」最后孙艺珍笑着吹熄蜡烛，原来儿子是急着食炸鸡，他叫着：「吃炸鸡吧！」让孙艺珍大笑起来，玄彬虽然没有出现在影片中，不过隐约能听到他轻轻的笑声，画面相当幸福。