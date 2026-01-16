Danielle 被踢出NewJeans 开设个人社交网发文：困难不易跨过 仍视队友为她第2个家人

韩国歌手Danielle于上月29日被ADOR娱乐踢出韩团NewJeans，日前她开设个人社交网，并开了约10分钟的直播交代心境，表示「一切还未结束」，并会为回归NewJeans战争斗到底。今日，她再撰长文感谢粉丝支持，又指NewJeans队友是她的第2个家人。

感谢温暖又可靠的粉丝

在长文中，Danielle首先问候Bunnies（NewJeans粉丝暱称），坦言放下过去不容易，但现在更想专注真正重要的事物，「这段时间，你们等我、为我加油、温柔地抱紧我，我真的非常感谢。其实我很想你们，但不管怎么找词语，都没办法完整表达我的真心。在我失去勇气的时候，给了我重新站起来的力量，也让我明白甚么才是真正重要的事。身边有这样温暖又可靠的粉丝，对我来说是非常大的祝福。」

将慢慢分享这一年的事

Danielle也提到成员Minji、Hanni、Haerin、Hyein，是她第2个家人，「或许一起行动的时间错开，但没有任何事能把他们分开，那份羁绊是这世上独一无二、无法被视为理所当然的存在。即使未来仍面对困难，也会彼此守护、继续往前，那对自己来说是最重要的事。」Danielle坦言仍会感到不安与害怕，「不只是为了我自己，也是为了我所爱的所有人。」她以一句话为自己打气：「困难的时刻不是『不可能』，而只是还需要一点时间。」信件最后，她向粉丝送上祝福，希望大家能把每一天都当作全新的开始。Danielle最后透露自己开设了新的IG帐号，未来将慢慢分享这一年来所看见、感受及学习到的事。