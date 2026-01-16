77岁徐小凤返老还童？ 私下一举动令音乐人「不知所措」：实在太梦幻了

香港殿堂级歌手徐小凤（小凤姐）元旦出世，刚度过77岁生日，近日罕有露面。音乐人刘卓威早前曾举办音乐会，获好友张崇德引荐认识徐小凤，近日刘卓威相约徐小凤茶聚，因为一个举动，令到刘卓威受宠若惊，一度「有点不知所措」。

徐小凤优雅又时尚

从照片所见，徐小凤打扮优雅又不失时尚，穿上一件简洁大方的浅啡色长外套，内搭全黑衣饰，颈上围著一条温暖的格纹颈巾，头戴黑色帽，加上一副淡粉色眼镜，显得和蔼可亲。虽然已年届77岁，但徐小凤精神看来相当饱满，面色红润，对著镜头展露灿烂笑容，神采飞扬，状态绝佳。

相关阅读：76岁徐小凤叹大闸蟹饮红酒罕现身 养尊处优致明显幸福肥 招牌发型有变化不拘小节

刘卓威在IG留言：「昨天同小凤姐茶聚，我实在太幸福了，唔怕话比大家知，我人生第一次有两位靓女跷住我手影相，我突然有点不知所措。」刘卓威感谢张崇德引荐认识徐小凤：「让我一个平凡人，竟可以同小凤姐做朋友。」

刘卓威见徐小凤好梦幻

虽然刘卓威举办音乐会已经是数个月前，仍然令刘卓威感到好梦幻：「多谢小凤姐嚟睇我concert 实在太梦幻了 #小凤姐好可爱，张相影得似个十几岁的细路女」。照片曝光后，不少网民留言表示羡慕，大赞徐小凤风采依然：「小凤姐是典堂级歌手，不得之了」、「小凤姐还是那么的美」等。

相关阅读：徐小凤激罕露面展巨星风范 笑容和蔼一特征多年不变 惊喜睇演唱会撑内地新晋歌后