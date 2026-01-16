千禧年代「爆红主持」内地宣传大发脾气？怒掷道具起势踩 表情骇人画面全曝光

现年61岁、凭借主持经典问答游戏节目《百万富翁》而深入民心的「亚视之宝」陈启泰（Ken），近年主力于内地发展，已鲜有在香港幕前露面。过去曾被指外貌走样的他近期状态回勇，为主演新电影宣传时，却疑似公然发脾气，立即引起网上热议，难道他回春之后，更要表现出惹火的一面？

陈启泰最新状态回春表现惹火

近年专注在内地工作的陈启泰，早前曾被部分网民指他老态略显。然而，在他近日为新电影《盖世神功》进行路演宣传时，却以极佳状态示人。从影片可见，他身穿一袭时尚的灰色干湿褛，配上眼镜，头发乌黑浓密，神采飞扬，与之前的老态印象截然不同，可谓回春不少。不过，更引人注目的是他在台上的惊人举动。

陈启泰台上怒掷道具

活动期间，陈启泰手持一支塑胶道具棒子，正当他向观众介绍戏中角色时，突然神情变得非常严肃，下一秒竟将手上的棒子奋力往地上一掷，其表情之凶狠，甚至带点骇人。怒掷道具后，他更余怒未消，对地上的棒子再狠狠踩上几脚，整个过程毫不犹豫。这位前香港金牌主持突如其来的失控行为，令现场气氛一度紧张，也随即引发他是否在公开场合发脾气的争议。

陈启泰表情骇人惹争议

正当大家以为陈启泰情绪失控时，他随即拿起咪高峰解释，原来这一切都是为了宣传。他表示，此举动其实是想用行动来表达电影的核心主旨——拒绝「内耗」。他呼吁年轻人若在工作或生活上遇到困难与烦恼，就应像他一样，将这些「内耗」狠狠地摔破踩碎，将一切烦恼一扫而空。

