周慧敏才华洋溢揭开隐藏身份原因 两画作入选国际水彩巡回展展出

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-16 HKT
发布时间：15:00 2026-01-16 HKT

58岁的周慧敏（Vivian）入行逾40年，从参加新秀到加入香港电台做DJ，后期向歌影视三栖发展，成为一代「女神」代表。周慧敏曾一度淡出，近年再度重返大众视线，到内地举行巡回演唱会密密吸金，原来周慧敏最近又有新搞作，向画家之路进发。

周慧敏画香港风貌

周慧敏前日（14日）在IG分享「2026 香港．泉州国际水彩巡回展」开幕礼，原来她有两幅作品《后巷》、《旧居》入选，在水彩巡回展中展出，两幅画作记录了二十多年前的香港风貌，盛载著一代人的集体回忆。

相关阅读：经典神级组合世纪Re-U！商台《无字头》主持合体掀回忆杀 61岁倪震近况曝光吓窒网民

周慧敏表示画展举行8天，向朋友表示抱歉没有提早通知：「抱歉本人没有预早告知大家，连朋友都没有告知，因为有点社恐，只能专心完成今日的开幕礼，再慢慢写个post与大家分享。」周慧敏感谢大会筹划人廖小平老师的赏识，邀请她以水彩爱好者之姿参与是次展览。

周慧敏大开眼界

据周慧敏形容今次的画展汇集三十多国、六十多位画家之作：「好荣幸我能作为香港的一份子参与。得以近距离欣赏多位名家真迹，让我大开眼界同时，也上了好好的一课。」并期盼自己在步人生新阶段时，再有新作品见大家。

周慧敏多才多艺，曾醉心水彩画作，其过往有多幅作品获得奖项，2001年以水彩画《新疆老翁》获得「视艺新纪元奖」，翌年再凭《望过去，看将来》作品，入围首届「中国水彩人物画展」。

相关阅读：58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光

