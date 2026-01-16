Candy赞193生得高大有安全感 COLLAR互勉「相信自己」迎4周年丨专访

人气女团COLLAR成军近4年，近日推出新歌《下次不如相信自己一次》，COLLAR各人坦言经常也有不相信自己的时候，希望以温柔旋律与励志歌词，为正处迷茫的人注入信心，提醒要相信自己所做的决定。对于「A0女神」Candy（王家晴）与ERROR成员193（郭嘉骏）传出绯闻，她亦首度开腔回应感情观，笑言若将来恋爱，必先请队长Gao过目。 文：霍淇 图：林宾尼 Makeup：@Powderclub_hk Hair：Taurus Lee、Kristy Cheng、Ricky Lam、Yan Lee Stylist：Cedric Cheung Shoes：Charles & Keith Glasses：Gentlemonster from Puyi Optical & Cartier

新歌《下次不如相信自己一次》COLLAR也是受益者，而这个概念也令她们很感动，「因为我们有时候一直向前冲，做很多事情都没有甚么时间停止，无时间先安慰了自己。所以这次也是帮自己充电，再去做多一些作品的一个契机。」歌曲中「会呼吸一切都未算迟」一句，尤其触动人心，Day坦言自己经常醒来反问「为何要上班？」在应该与不应该之间挣扎，而这句歌词让她感到平静，希望将同样力量传递给听众。

从《造星》舞台到正式出道，成员们坦言自我怀疑从未间断。芯駖笑说无论年龄性别，人都难免陷入自信低谷，自己从小考试到参加《造星》比赛时，经常觉得「熬不过去」；Gao则反思出道后想得太多，反而失去享受舞台的时刻；Candy谓每次接受新的事情都会有怀疑自己的时候，但之后也会认为要做就去做；Ivy习惯先冲刺再忐忑，容易在意他人眼光，然后又会开始怀疑自己；Winka认为适当反省是成长，但过度内耗不如学会相信自己。Marf则分享，生活中要质疑的事太多，有时需要「挞一下手指」提醒自己回归当下。

择偶先畀队长过目

感情世界一向是外界关注焦点，近日被传与193关系密切的Candy，被问到是否相信自己的眼光时？她笑答：「不知道！」随即透露曾向队长Gao承诺，将来若恋爱必先让对方过目，「我相信她们的眼光多过自己。」她解释因感情经验少，特别需要情绪价值与旁人意见，「如果她们觉得OK，我就更有信心。」被问到择偶条件，强调相处与感觉优先：「真的要认识一个人，相处过才知道是不是真心喜欢。」至于是否偏爱长腿男生？她大方承认喜欢个子高的男生，「觉得高的人有安全感。（193符合吗？）都要再相处，不是只高就可以。」Gao则在一旁笑说Candy对男友要求甚高，必须「三观契合」，两人能互相理解才是最重要。

做到「人COLL合一」

明年将迈入成军4周年，Marf指这段时间自己最大的感受是陪伴，Winka认为大家可以互相互补，就算大家不经常见面也会想互相关心，而Gao亦认为大家也学识更珍惜身边的关系，芯駖就指最大的得着是人，因要遇上适合一起工作的人很难：「合为一体这样说好像很视像化，但我觉得精神上，我们确实做到了『人COLL合一』。」

