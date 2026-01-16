Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张栢芝细佬张柏文罕曝光有惊人变化 网民指撞样73岁伍卫国 传曾揸Uber揾食一原因激嬲家姐

更新时间：09:00 2026-01-16 HKT
发布时间：09:00 2026-01-16 HKT

现年40岁的张栢芝胞弟张柏文，近年生活极为低调，鲜有公开露面。最近，有网民在内地巧遇他并拍下合照，照片在网上流传后引发热议。虽然张柏文精神奕奕，态度亲民，更练得一身健硕肌肉，但他异常成熟的外貌，加上不幸遇上头发稀疏的问题，令有网民指他竟意外「撞样」73岁的前TVB小生伍卫国。

张柏文撞样73岁伍卫国？

从网民分享的照片可见，久未露面的张柏文戴上眼镜，打扮斯文。当日他与朋友聚餐，面对粉丝的合照要求，他大方答应，尽显亲民一面。照片中的他虽然身材保持得相当好，胸肌饱满，显然是长期健身的成果，然而其外貌却与实际年龄有著颇大出入。不少网民指出，40岁的张柏文脸上已显现岁月痕迹，加上明显的发线后移及头发稀疏问题，令他看起来比真实年龄成熟得多。更有甚者，有网民觉得他与现年73岁的资深演员伍卫国有几分相似，令人大感意外。

相关阅读：一舞倾城｜张柏文惊喜闪现17秒零对白 曾获家姐张栢芝课金隐退搞生意

张柏文星途不顺

作为张栢芝的弟弟，张柏文于2002年挟著家姐的名气加入娱乐圈，可惜星途平平。近年他希望继续在演艺圈发展，但机会不多，最近一次亮相已是前年在电视剧《一舞倾城》中客串，他于剧中戏份极少。

张柏文曾揸Uber揾食

演艺事业发展不顺，屡有传闻指张柏文在经济上需要家姐张栢芝接济。爱锡家人的张栢芝不仅曾多次带他出席公开活动增加曝光率，更出资助其创业，包括开设酒吧及投资车行。不过，其后曾传出他因买卖车辆骗取差价而激怒张栢芝，导致姊弟关系一度决裂，甚至因欠租而被业主告上法庭。后来，有指张柏文为维持生计，有意成为Uber司机，张栢芝得悉后即豪赠一部价值逾70万港元的七人车给他，让他可以靠揸车维生。

张柏文曾与何佩瑜拍拖

虽然曾有不和传闻，但张柏文在访问中澄清，指自己与家姐关系依然非常要好，每周都会互相联络，过时过节更会一同庆祝。在感情方面，张柏文最为人熟知的是曾与性感女星何佩瑜（Jeana）的一段情。当时两人爱得高调，经常被传媒拍到出双入对，但恋情仅维持半年便告终。

相关阅读：张栢芝43岁生日罕晒三姊弟合照庆祝 惊见暴瘦样双颊颧骨突出吓窒网民

