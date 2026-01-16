《声秀》16强学员包括冯熙燮、柯雨霏、胡子贝、张津铭、徐惠晴、布子殷、陆卓谦、冼奕瑜、胡港丰、司徒泆、陈卓怡、林洁心、甄敏芳、周智敏、萧凯恩和颖乔，﻿ 将出现于本周日(18日) 晚上在麦花臣场馆举行的「《this is OUR STAGE》声秀毕业演唱会」。﻿日前胡子贝、陆卓谦Jeffery和甄敏芳Jenny相约去了band 房夹band，更互相分享了演唱会前的内心感受。

Jenny 望能感染大家

胡子贝表示：「因为我真系好热爱音乐，否则我唔会坚持到呢一刻，我觉得有压力先至会有动力，如果你对自己冇压力嘅话，你点会进步？作为一个参赛者，最重要当然系唱好一首歌，谂嘅嘢会比较少，但系作为一个职业歌手，我要揾到我自己把声，等大家可以记住我。」Jeffery 说：「其实呢一刻心情好兴奋，因为我都去过麦花臣场馆睇过唔同歌手嘅show ，今次自己企喺个台上面，有少少梦想成真嘅感觉。我觉得要不停增值自己，始终我而家只系17岁，希望我好多方面嘅才华、才能同才艺都可以增值。 自己不断进步，先至可以俾观众每年都会见到一个更加好嘅自己。」Jenny 希望站在麦花臣这个舞台唱live时，大家可以有惊喜的感觉，「感受到我嘅情感系可以感染到大家，希望大家会记得我哋16个学员，同埋记得我系殷敏芳 Jenny。」

