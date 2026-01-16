Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲拆解健康频亮警号「撞邪」之谜 对爆红邝玲玲缺席新一辑感可惜丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-01-16 HKT
发布时间：07:00 2026-01-16 HKT

61岁「泰国通」胡慧冲（Roger）近期健康频亮红灯，元旦再度入院，其「撞邪」自嘲引发关注。与此同时，热播的《冲游泰国11》展现新风貌，以喜剧手法包装旅游资讯，传递正面价值，唯一可惜红爆的「冲女郎」邝玲玲未能参与。采访：方骞平

的胡慧冲三年前因心脏问题进行「通波仔」手术，早前他亦曾因心脏不适及腰部剧痛入院，然而时隔不足两个月，2026年元旦日他再度因身体不适急诊。他在病榻上拍片详述状况，更一度苦笑自嘲：「可能系我撞邪」，其后才澄清仅是随口一说，并非确信玄妙缘由。

他表示，这次入院源于除夕夜的突发状况。他原先计划入住泰国豪华酒店观赏烟花，但因高达约一万港元的房价而却步，改为在家中叫外卖度过。不料吃后半夜屙呕大作，需紧急送院插喉吊盐水。吊诡的是，事后结算的医疗费用，竟与当初嫌贵的酒店房价相若，再衍生「撞邪」之谜。对此，Roger拆解道：「我估只系拍片时冲口讲笑啫，其实日日挣扎求存，频频扑扑拍YouTube片真系辛苦嘅，我休息咗一日，见状况好返啲就同冬荫表姐Yen继续拍嘢，但值得嘅，辛苦得嚟有人支持。」尽管健康频响警号，他仍强调每年体检结果理想，三高数字受控，并笑说：「上天对我都唔错」。

邝玲玲爆红冇闲参与

节目另一变化，是昔日「冲女郎」邝玲玲因凭剧集《我们的秘密》爆红，未必再任客席主持。胡慧冲坦言对方现在太红，不敢打扰，并谦称对方的成功全凭自身本事，与自己无关。面对观众反映节目每集半小时「唔够喉」，他却有不同想法。他最欣慰是能透过节目如许冠杰的歌曲般，传递正能量与做人道理：「就算唔去泰国旅行都收到正面讯息。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
7小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
10小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
9小时前
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
10小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
15小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
11小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
10小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
10小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
22小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
19小时前