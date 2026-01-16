胡慧冲拆解健康频亮警号「撞邪」之谜 对爆红邝玲玲缺席新一辑感可惜丨独家

61岁「泰国通」胡慧冲（Roger）近期健康频亮红灯，元旦再度入院，其「撞邪」自嘲引发关注。与此同时，热播的《冲游泰国11》展现新风貌，以喜剧手法包装旅游资讯，传递正面价值，唯一可惜红爆的「冲女郎」邝玲玲未能参与。采访：方骞平

的胡慧冲三年前因心脏问题进行「通波仔」手术，早前他亦曾因心脏不适及腰部剧痛入院，然而时隔不足两个月，2026年元旦日他再度因身体不适急诊。他在病榻上拍片详述状况，更一度苦笑自嘲：「可能系我撞邪」，其后才澄清仅是随口一说，并非确信玄妙缘由。

他表示，这次入院源于除夕夜的突发状况。他原先计划入住泰国豪华酒店观赏烟花，但因高达约一万港元的房价而却步，改为在家中叫外卖度过。不料吃后半夜屙呕大作，需紧急送院插喉吊盐水。吊诡的是，事后结算的医疗费用，竟与当初嫌贵的酒店房价相若，再衍生「撞邪」之谜。对此，Roger拆解道：「我估只系拍片时冲口讲笑啫，其实日日挣扎求存，频频扑扑拍YouTube片真系辛苦嘅，我休息咗一日，见状况好返啲就同冬荫表姐Yen继续拍嘢，但值得嘅，辛苦得嚟有人支持。」尽管健康频响警号，他仍强调每年体检结果理想，三高数字受控，并笑说：「上天对我都唔错」。

邝玲玲爆红冇闲参与

节目另一变化，是昔日「冲女郎」邝玲玲因凭剧集《我们的秘密》爆红，未必再任客席主持。胡慧冲坦言对方现在太红，不敢打扰，并谦称对方的成功全凭自身本事，与自己无关。面对观众反映节目每集半小时「唔够喉」，他却有不同想法。他最欣慰是能透过节目如许冠杰的歌曲般，传递正能量与做人道理：「就算唔去泰国旅行都收到正面讯息。」