夜王｜周芷慧与黄子华两度结片缘 演戏夹Band瓣瓣精 做埋AK MV女主角

周芷慧（阿杰／Aggie） 继《破·地狱》之后，再次与黄子华合作，在贺岁电影《夜王》中扮演「EJ Girls」JJ，她形容︰「我角色个性厌世，好有性格。」

担任AK《心死了几百次》MV女主角

阿杰忆述在《破·地狱》饰演「丧礼经纪人」黄子华的助手杰仔，「呢出系我第一次参演嘅电影，好多场戏都要一齐演出，子华神喺戏外畀我好多鼓励、指导。」在《夜王》中，阿杰是夜总会「欢哥」黄子华麾下「囡囡」，「隔咗一段时间，我以为大前辈经已唔记得咗我，所以喺演员互相介绍时再次介绍自己，点知子华神竟然仲记得我！」

再次合作，一众经验尚浅的女生看见黄子华时，十分紧张，阿杰形容就像看到了熟悉的前辈，反而令演出过程轻松，她表示︰「子华神系一位令人尊敬嘅前辈，冇架子，好提携后辈。埋位前经常同年轻演员倾偈，了解佢哋，例如问点样入娱乐圈，有点样嘅拍摄经历，又或者演艺路上遇到乜嘢困难。」

阿杰在2018年参加ViuTV真人骚选秀《Good Night Show 广告女皇》，2021年再参加《全民造星IV》，2023年加入郑中基旗下机动娱乐，近期做过AK（江𤒹生）@MIRROR《心死了几百次》MV女主角。有趣的是，阿杰作为乐队Cooper（@cooper.hk）的主唱，在一次户外演出时，适逢黄子华探望同团乐队成员（同是LMF结他手）Jimmy（麦文威）并合照，原来黄子华早已看过阿杰的演出。