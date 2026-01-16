Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜周芷慧与黄子华两度结片缘 演戏夹Band瓣瓣精 做埋AK MV女主角

影视圈
更新时间：10:15 2026-01-16 HKT
发布时间：10:15 2026-01-16 HKT

周芷慧（阿杰／Aggie） 继《破·地狱》之后，再次与黄子华合作，在贺岁电影《夜王》中扮演「EJ Girls」JJ，她形容︰「我角色个性厌世，好有性格。」

担任AK《心死了几百次》MV女主角

阿杰忆述在《破·地狱》饰演「丧礼经纪人」黄子华的助手杰仔，「呢出系我第一次参演嘅电影，好多场戏都要一齐演出，子华神喺戏外畀我好多鼓励、指导。」在《夜王》中，阿杰是夜总会「欢哥」黄子华麾下「囡囡」，「隔咗一段时间，我以为大前辈经已唔记得咗我，所以喺演员互相介绍时再次介绍自己，点知子华神竟然仲记得我！」

再次合作，一众经验尚浅的女生看见黄子华时，十分紧张，阿杰形容就像看到了熟悉的前辈，反而令演出过程轻松，她表示︰「子华神系一位令人尊敬嘅前辈，冇架子，好提携后辈。埋位前经常同年轻演员倾偈，了解佢哋，例如问点样入娱乐圈，有点样嘅拍摄经历，又或者演艺路上遇到乜嘢困难。」

阿杰在2018年参加ViuTV真人骚选秀《Good Night Show 广告女皇》，2021年再参加《全民造星IV》，2023年加入郑中基旗下机动娱乐，近期做过AK（江𤒹生）@MIRROR《心死了几百次》MV女主角。有趣的是，阿杰作为乐队Cooper（@cooper.hk）的主唱，在一次户外演出时，适逢黄子华探望同团乐队成员（同是LMF结他手）Jimmy（麦文威）并合照，原来黄子华早已看过阿杰的演出。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
1小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
13小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
12小时前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
10小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
18小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
13小时前
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
13小时前
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
5小时前