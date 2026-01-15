金赛纶生前最后告白！遗作预告释出谱未完青春恋曲 未成年恋金秀贤疑云再掀热议

【金赛纶／김새론／kim saeron／金秀贤／童星／酒驾／逝世】童星出身的已故韩国女星金赛纶生前最后最后一部作品，电影《我们每天每天》（우리는 매일매일）近日宣布于2026年2月在韩国上映。《我们每天每天》改编自同名青春爱情的热门网漫，与韩剧《暴君的厨师》跃升为新一代男神的李彩玟合作，电影首支预告于今日（15日）在网上公开。

金赛纶遗作演中学生

金赛纶遗作电影《我们每天每天》是以17岁青春期为背景的校园爱情作品，由导演金民宰执导。今日释出的前导预告，故事从中学毕业前夕展开，李彩玟饰演的男主角「吴浩洙」在高中开学的前一天，突然向一齐长大金赛纶饰演的「韩茹蔚」示爱，令原本单纯的友情产生动摇，揭开一段横冲直撞的青春恋曲。

金赛纶五年前拍摄电影

预告中，穿上校服的金赛纶对李彩玟突然的告白，吓到跌落手中的热狗，之后刻意避开李彩玟，二人从尴尬不安的情绪中，展开高中生活。金赛纶原本斩钉截铁认定「不可能把对方当成朋友以上」，却逐渐正视内心。金赛纶与李彩玟暧昧未明，却传出喜欢上柳义贤饰演的篮球社学长，三人之间的关系变得复杂。

电影《我们每天每天》细腻捕捉17岁的情感初体验，唤起观众对青春岁月的共鸣。影片在金赛纶爆出酒驾风波前，于21岁时拍摄，是其生前遗下的最后一部电影，亦是李彩玟的首部电影作品。

金秀贤恋金赛纶毁形象

金赛纶于2022年5月涉酒驾被起诉，导致形象受损工作取消，一度消失幕前，直到2024年宣布将以新电影《Guitar Man》复出。不过金赛纶在2025年2月16日被发现在首尔城东区家中身亡，终年24岁。因离世时适逢是绯闻男友金秀贤的37岁生日，故闹出风波，更爆出疑在未成年时曾与金秀贤拍拖，令金秀贤形象受到重创，至今金秀贤与金赛纶的家属官司尚未完结。

