Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金赛纶生前最后告白！遗作预告释出谱未完青春恋曲 未成年恋金秀贤疑云再掀热议

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-15 HKT
发布时间：21:00 2026-01-15 HKT

【金赛纶／김새론／kim saeron／金秀贤／童星／酒驾／逝世】童星出身的已故韩国女星金赛纶生前最后最后一部作品，电影《我们每天每天》（우리는 매일매일）近日宣布于2026年2月在韩国上映。《我们每天每天》改编自同名青春爱情的热门网漫，与韩剧《暴君的厨师》跃升为新一代男神的李彩玟合作，电影首支预告于今日（15日）在网上公开。

金赛纶遗作演中学生

金赛纶遗作电影《我们每天每天》是以17岁青春期为背景的校园爱情作品，由导演金民宰执导。今日释出的前导预告，故事从中学毕业前夕展开，李彩玟饰演的男主角「吴浩洙」在高中开学的前一天，突然向一齐长大金赛纶饰演的「韩茹蔚」示爱，令原本单纯的友情产生动摇，揭开一段横冲直撞的青春恋曲。

相关阅读：韩星金赛纶陈尸家中终年24岁 童星出身因酒驾形象受创 去年自爆与金秀贤亲密照掀热话

金赛纶五年前拍摄电影

预告中，穿上校服的金赛纶对李彩玟突然的告白，吓到跌落手中的热狗，之后刻意避开李彩玟，二人从尴尬不安的情绪中，展开高中生活。金赛纶原本斩钉截铁认定「不可能把对方当成朋友以上」，却逐渐正视内心。金赛纶与李彩玟暧昧未明，却传出喜欢上柳义贤饰演的篮球社学长，三人之间的关系变得复杂。

电影《我们每天每天》细腻捕捉17岁的情感初体验，唤起观众对青春岁月的共鸣。影片在金赛纶爆出酒驾风波前，于21岁时拍摄，是其生前遗下的最后一部电影，亦是李彩玟的首部电影作品。

金秀贤恋金赛纶毁形象

金赛纶于2022年5月涉酒驾被起诉，导致形象受损工作取消，一度消失幕前，直到2024年宣布将以新电影《Guitar Man》复出。不过金赛纶在2025年2月16日被发现在首尔城东区家中身亡，终年24岁。因离世时适逢是绯闻男友金秀贤的37岁生日，故闹出风波，更爆出疑在未成年时曾与金秀贤拍拖，令金秀贤形象受到重创，至今金秀贤与金赛纶的家属官司尚未完结。

相关阅读：金秀贤iPad经调查证亲密照摄于2020年 律师指金赛纶家属预谋制作假聊天纪录

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:03
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
2分钟前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:21
屯门开枪全过程曝光｜ 男子冲入Donki厨房掠刀 对峙间冲入人群 警轰两枪救回女人质
突发
1小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
4小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
8小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
10小时前
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
5小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
突发
3小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
3小时前