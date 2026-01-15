Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭咏麟带队踢波行索道雪山 年届75如履平地粉丝赞「超人」

更新时间：19:45 2026-01-15 HKT
发布时间：19:45 2026-01-15 HKT

由谭咏麟、曾志伟、罗家英等组成的「香港明星足球队」早前赴云南踢友谊赛，无官一身轻的志伟除了踢波外，更与一班老友又饮又食，玩得尽兴。

考验体能与肺活量

难得来到好山好水的云南，「校长」谭咏麟更带队与一众老友在昆明游山玩水，见到一行人穿著球队外套，走访当地不少名胜，他们一同登上海拔超过4千米的丽江名胜玉龙雪山，严格的地理及气候条件亦考验体能与肺活量，见到一行人笑容满面，完全没出现高山反应，不少谭咏麟的粉丝都形容他是「超人」。而此行包括罗家英、吴岱融、黄日华、马海伦等人，谭咏麟更与新加入的刘洋及李金凯打成一片，不过曾志伟未有同行旅游。

