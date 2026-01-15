阮小仪高调晒幸福 升呢人妻亲自包饺子冧爆老公

55岁阮小仪最近有不少惊人举动，继去年10月宣布离开效力近30年的商业电台后，又在圣诞节投下震撼弹宣布结婚。昨日（14日）小仪在社交网大晒「老公视觉」，见荣升人妻的她，亲手包饺子下厨，实行以美食捉住老公个胃，相当贤良淑德。

小仪离世爱犬「现身」

小仪辞去商台职务，多了自己时间，昨日她在社交网分享亲手包饺子的照片，相中见她落手落脚，买了饺子皮、菜、肉等馅料，包了豆苗饺子和泡菜饺子，每款10只，有板有眼；相中更见两个碗，两对筷子，一对蓝色一对粉红色，两口子非常幸福，小仪一副满意的样子，与自己的饺子合照，大晒「老公视觉」，十分甜蜜恩爱，她更表示：「2款饺，所以用2款包法，好好玩。」网民都纷纷留言表示：「靓太厨房」、「贤良淑德」、「你的男人真幸福」、「有咗老公系唔同啲」。

另外，早前小仪的爱犬Dee Dee离世，日前她在社交网贴出上堂做运动期间，从镜中惊见自己膝头哥出现一只伸脷狗仔的折纹，与已离世的DeeDee相似度极高，小仪感触写道：「今日终于畀我见到佢。上棍棍堂时见到镜中自己个膝头哥，有个伸脷狗仔样现咗出嚟（其实平时有阵会见到BB样），系好明显的，系一只伸脷小狗，我觉得系DeeDee～～～啊！！！DeeDee猪，遮遮好挂住好挂住你。你好吗？多谢你。」