193肥仔36岁生日获队友送祝福 以行动粉碎内讧传闻证兄弟情 姜涛为师傅送上「第一Cake」

更新时间：17:15 2026-01-15 HKT
发布时间：17:15 2026-01-15 HKT

ERROR成员193（郭嘉骏）早前疑因在澳门演出跨年骚时，不满全晚仅唱两首半歌未有solo环节，而临时缺席《全民造星VI总决赛》，并由队友保锜顶上，其后保锜表现失准被批，他们的经理人就帮保锜发声，193则直指经理人发言不可信，更透露即将有新经理人，ERROR顿时爆出内讧。昨日（14日）是193及肥仔（梁业）的生日，阿Dee及保锜亦有分别送上祝福，似以行动力证兄弟情。

193转发队友祝福

阿Dee日前出席活动时回应内讧传闻，他认为ERROR是「失控」非内讧，因「失晒控」是他们的口头禅，又称事件并非大家讲的那么严重，指ERROR是快乐团队，过一排就无事，澄清经理人职位不变。而昨日是193及肥仔的生日，二人是同年同月同日生日，193在社交网分享多张与不同单位的庆生照，而肥仔则与「徒弟」姜涛﹑ 陈安立与太太林希灵、陈俞希和其他波友等庆生，见姜涛鬼马地单眼，并摆出V字手势，肥仔开心写道：「Thx all，今年第一Cake﹗」队友阿Dee及保锜亦分别在IG限时动态贴出与两位寿星仔的合照送上祝福，而193亦有转发他们的祝福，以行动力证兄弟情没有因内讧传闻受影响。

