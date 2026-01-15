郭可盈女儿16岁生日派对极尽奢华 红色闪片晚装惊艳全场礼物超豪气

郭可盈与林文龙2004年结婚，六年后女儿林天若（Tania）出世，昨日（14日）郭可盈与囡囡林天若分别在社交平台分享庆祝相，见到郭可盈与老公林文龙为女儿悉心准备16岁生日派对，用上红色鲜花、气球等将餐厅布置成打卡位，众人品种精致的「港女」下午茶，并邀请十多位估计是林天若的同学出席。

郭可盈女儿露香肩

林天若在IG分享多张照片，见到她留言：「16 candles」。林天若穿上红色闪片晚装露出香肩，打扮偏向「小大人」成熟风格，生日蛋糕以豹纹设计，系上红色蝴蝶结，插上「16」的闪石数字蜡烛，而玫瑰花束更见到有闪爆钻戒，估计是父母准备的礼物。

郭可盈在IG连出两个帖文，同样晒出大量照片，一家三口的合照见到好温馨。郭可盈分享准备的影片留言：「懂得感恩的女孩最有福！难忘的Sweet 16」。另一帖文，郭可盈感慨女儿大得太快：「Happy Sweet 16 Our Darling Girl！时日如飞，由当天6个月大的Baby girl，到6岁的小女孩，摇身一变成为今天16岁的美少女了！我们的生命因你的到来更精彩、更动听！」

郭可盈赞女儿孝顺

郭可盈又感恩女儿聪颖乐天又孝顺：「感谢上天给予妳乐天、聪颖、懂事的品性，受教、孝顺更是妳令父母保持年轻不老的良方妙药哈哈。Thank you dearest！愿妳继续带着善良的心、自信和天赋，努力勇敢地追逐梦想，做最快乐真实的自己！祝福妳健康平安、每天充满喜乐、遇到的人和事皆美好！爸妈永远爱妳爱妳爱妳 #永恒温暖的爱」。而林天若也在帖文下感谢妈妈郭可盈：「Thank you so much mama I love you and dad so so so so so so so so so so so muchhhhhhh」。

