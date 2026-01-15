Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

54岁TVB「性感女星」花近千万入市启德新楼 死悭死抵坐港铁  购安乐窝照顾丧偶老父

影视圈
现年54岁、前亚姐张文慈（Pinky），曾经拍下多套三级电影，之后加入TVB，于《宫心计2深宫计》及《跳跃生命线》等剧集都有出色表现。虽现时仍属TVB旗下艺 ，但近年事业重心转移内地，在直播带货界发展得有声有色。近日她毅然决然回港，原来是为了照顾年迈丧偶的父亲。为了让爸爸住得更好，张文慈被发现斥资近千万购入启德新盘，的确十分孝顺。

张文慈尽孝962万入市启德

据土地注册处资料，启德跑道区新盘「维港．湾畔」实用面积431平方呎的1A座低层D室，属两房间隔，折合实用呎价22,329元，于上月以962.4万元售出，买家登记姓名是CHEUNG MAN CHE PINKY，预料正是张文慈本人。在楼市焦点地段作出如此大额投资，原来是为了让丧偶的父亲能有一个安稳舒适的家。

相关阅读：「张栢芝闺密」张文慈连环爆不幸  家有丧事急搬回港陪悲伤老父  曾遭性侵事业不顺

张文慈继母离世毅然返港侍父

张文慈近年为方便在内地工作，曾长居上海、广州等地，但早前突然宣布已搬回香港。这决定的背后，是一个令人心酸的原因——她的继母不幸离世。为了陪伴顿失挚爱的父亲走过最悲伤的时刻，她决定放下内地的一切，回到老父身边。她曾在社交平台分享与父亲的合照，写道：「自从继母回天家后，我己搬回香港和爸爸一起住，工作就两边走，尽量多陪陪他」。

张文慈学习与父同住

与父亲再次同住，张文慈坦言生活习惯需要作出巨大改变。她早前上载一张乘搭港铁的照片并分享道：「毕竟一个人住了那么多年…就好像简单的例子，去厕所之后要拎起厕所板，爸可以一个菜吃三天。 加上现在没有开车，学习适应新的生活，也尝试得多坐公共交通」。面对这些无法轻易改变的习惯，她选择调整自己的心态去适应，并温情地表示：「珍惜眼前人，总之一个心态，爸爸永远是对的。」

相关阅读：「张栢芝闺密」惨被男同事强奸毁前途：我唔系怕讲呢件事 怕被淘汰决走性感路线搏出位

