黄子华忍口操肌迎战郑秀文 拍《夜王》全场索女感尴尬

《毒舌大状》导演吴炜伦第二部力作《夜王》贺岁档上映，戏中一对关系错综复杂的拍档黄子华（欢哥）、郑秀文（V姐），既是前度关系又是冤家拍档，其中一场由赌场斗到情场的重头戏，导演拍得好爽，他形容：「二人在酒店房那场戏，重点就是要看到这种复杂的情绪。两人的感情戏其实是由赌枱酝酿，由互相试探开始，联手赢大钱的兴奋，到床上、吵架再反目，再到体贴，最后各走各路，带点后悔，带点不忿。把那么多强烈情绪放在同一场戏上，看子华与Sammi的火花，好看也好玩！」

杨伟伦势成笑匠

子华拍摄床戏部分，埋位前可有特别操肌？导演笑说：「何止当天？他好似日日都有操㗎㖞！拍完这场戏，子华第一句就跟我说：『你知唔知我为咗呢场戏忍咗几耐口？你摆到最后先拍』！今次真的辛苦晒子华。」子华和Sammi继《失恋急让》后再次合作，子华形容有愿望成真的感觉，「我们两个一拍埋，就有种自然，那种默契里面有点像冤家，有点像情人，自自然然就有这种情绪，都几有趣！」

此外，子华与不少《毒舌大状》的班底也同样有说不出的默契，「除了Renci（杨偲泳）、 Louise（王丹妮）、 Fish（廖子妤）之外，今次还有新加入的Mandy（谭旻萱）、Hazel（林熙彤）、Sumling（李芯駖），我真的要强调这部戏的女孩子数量之多，以及有多漂亮，花多眼乱到你呢⋯⋯我在现场，这边有女孩子，看那边又是女孩子，有时都有点尴尬，她们也穿得很性感。这阵容，我相信是过往廿年的港产片，大家都未见过。」同时大赞杨伟伦将成为香港笑匠，有他在场的戏都非常好笑。

狂煲烟爆粗

欢乐背后要付出代价，子华以「恐怖」形容拍摄《夜王》的过程，「为了这部戏，我讲了三世人份量的粗口，和吸了十世人份量的烟。我要强调，观众见到我们吸烟真的不要学，我是为电影牺牲了我的肺！但没有办法，在夜总会的世界，不论男女，大家都讲粗口、吸烟。为了营造真实的夜总会世界，我们就为《夜王》作出了一次牺牲！」

提到夜总会文化曾经风光，子华也曾经历这年代，「我想这戏中去过夜总会的，只有我和导演，其他40多岁以下的人，也未去过，夜总会对他们来说是陌生文化。而作为演员，你没有拍过夜总会戏，女演员没有做过舞女，男演员没有做过古惑仔，你不算是一个成功的演员。我们经历过的那个电影世界，一度以夜总会故事为主流题材，也反映社会当时的文化，反而现在许多人对夜总会感陌生，我就说这部电影是怀旧之外，又好像带大家看一个新的乐园，十分新奇。」

《夜王》有寓意

夜总会是夕阳行业，跟现在各行各业衰退、经营困难如出一辙，子华感慨表示：「其实《夜王》的出现，就是当日拍完《毒舌大状》，我问Jack（导演吴炜伦）下一部打算拍甚么？当时他说想拍夜总会题材，且早已觉得未来几年会很艰难，《夜王》在今时今日出现，可能更应景。《夜王》讲夜总会最艰难的时候，也是今日世界各行各业的缩影，怎样能够发愤起来？希望电影可以鼓励大家！世界艰难，我哋照行！」