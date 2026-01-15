「东张女神」何沛珈超圆润童年照曝光 70公斤肥妹仔甩肉进化史：我肥但我自豪

29岁「东张女神」何沛珈近年获不少演出机会，近日有综艺节目《寻欢作乐的姐姐》推出，尝试不同活动体验，当中穿上美人鱼装，大晒弗到漏身材。何沛珈日前在社交平台分享旧照，曝光童年时肥妹仔一面，圆润的包包脸与现时的模样，可谓有强烈的反差。

何沛珈中学相证纯天然

何沛珈日前在IG分享一条影片，当中有现今的近照，不过多过的童年旧相，却见到她从小就是肥妹仔一名。影片中的何沛珈公开童年及求学时期的照片，见到圆润脸蛋，以及肉感身形，对镜头展灿烂笑容，一脸自信。何沛珈在IG限时动态写道：「我细个真系好骄傲，我肥但我自豪！」

相关阅读：寻欢作乐的姐姐丨何沛珈同林凯恩化身「孖妹美人鱼」 跳国标舞晒一字马显功架

不少网民见到何沛珈甩肉成功，表现羡慕外，又赞她童年长得可爱：「细细个都好得意好Cute~~中学都已经系靓女同学」、「哗，细个好得意呀」，何沛珈搞笑问：「有冇想搣我面珠墩？」另有网民赞女大十八变：「好喜欢看这些『转变』」、「相比以前而家靓咗好多」、「学生妹个样一模一样，证明系天然嘅」等。

何沛珈腰围曾达30吋

何沛珈曾自揭黑历史，在中四时体重高达70公斤，腰围达30吋，何沛珈未有打击自信。不过为求减肥，何沛珈曾用极端方式节食，每日只食豆腐又疯狂做运动，最夸张试过穿厚衫跑步，透过大量出汗减磅，最终导致月经失调，可见为甩赘肉曾下苦功。

相关阅读：何沛珈开心节目被网民留言大赞 何依婷指老公嫌参与男生不够靓仔 提议下次找公司男艺人代替