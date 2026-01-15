邓卓殷再次挑战做老板开健身工作室 自揭曾在著名建筑师行Benoy工作 难忘加班至深宵

2018年港姐亚军邓卓殷去年4月与郭子豪拉埋天窗，除了剧集及主持工作外，她更与老公合作做Youtuber，更是一名皮拉提斯教练及运动服饰老板，可说是一位新世代的「斜杠族」，工作经验丰富。

邓卓殷打算在港岛开舖

近日建筑师行Benoy撤出香港成话题，被形容是「建筑业寒冬」，而毕业自港大建筑系硕士的邓卓殷，在社交网站透露曾在该公司工作过，她写道：「2021年疫情时候，Master毕业后，其实我在Benoy短暂工作过一段时间，经历过不少个深宵嘅晚上，thank you for the experience。」她配以数张OL打扮的自拍，当时仍活跃荧幕前工作同时，亦在专长范畴上一展拳脚，行动力令人佩服，而近日她再有好消息，透露终拍板租下地方，开设全新的健身工作室，她手执钥匙兴奋表示，「虽然唔系第一次创业，但系第一次自己一个take咁大嘅risk去租地方创业。」她透露已担任皮拉提斯教练三年，去年终于有积极想法去实行，她更分享了与老公拍拖睇舖的过程，见她锁定港岛旺区，准备大展拳脚。