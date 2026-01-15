Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港成员SING＠XODIAC获粉丝炮制生日应援 韩团MV靠AI扫国际奖

影视圈
更新时间：16:45 2026-01-15 HKT
发布时间：16:45 2026-01-15 HKT

韩国男团XODIAC的香港成员SING（麦骏升）是一月之星，一班粉丝在韩国、香港及内地纷纷制作生日应援为他庆祝生日。在1月11日他生日直播当天，SING化身为花美男天使，感谢粉丝对他的喜爱与支持，并希望成为粉丝们的守护天使以回报大家，展现了他暖男形象。

脱颖而出

XODIAC最新歌曲《Alibi》的AI MV频频传来佳讯，除了之前在韩国首尔、美国洛杉矶的AI奖项中入围并获奖之外，还在印尼峇里举办的AI影展上获得了银奖，而在澳洲雪梨的AI影展中，更在1200部参展视频中赢得了Top Prize最佳奖项。《Alibi》MV以全AI形式制作，这在Kpop界属首次，其大胆新颖的创意得到了世界各地的认可，使更多人了解融合AI世界、真实世界与Kpop的XODIAC。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
21小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
7小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
5小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
6小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
19小时前