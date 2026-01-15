香港成员SING＠XODIAC获粉丝炮制生日应援 韩团MV靠AI扫国际奖
更新时间：16:45 2026-01-15 HKT
发布时间：16:45 2026-01-15 HKT
发布时间：16:45 2026-01-15 HKT
韩国男团XODIAC的香港成员SING（麦骏升）是一月之星，一班粉丝在韩国、香港及内地纷纷制作生日应援为他庆祝生日。在1月11日他生日直播当天，SING化身为花美男天使，感谢粉丝对他的喜爱与支持，并希望成为粉丝们的守护天使以回报大家，展现了他暖男形象。
脱颖而出
XODIAC最新歌曲《Alibi》的AI MV频频传来佳讯，除了之前在韩国首尔、美国洛杉矶的AI奖项中入围并获奖之外，还在印尼峇里举办的AI影展上获得了银奖，而在澳洲雪梨的AI影展中，更在1200部参展视频中赢得了Top Prize最佳奖项。《Alibi》MV以全AI形式制作，这在Kpop界属首次，其大胆新颖的创意得到了世界各地的认可，使更多人了解融合AI世界、真实世界与Kpop的XODIAC。
最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
2026-01-14 12:20 HKT