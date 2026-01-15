Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李佳芯离巢一年转战YouTuber 孖梁嘉琪杨潮凯合体拍片吸粉丝

影视圈
更新时间：15:45 2026-01-15 HKT
发布时间：15:45 2026-01-15 HKT

视后李佳芯（Ali）去年初与TVB结束12年宾主关系，其后她自组工作室，又与黎诺懿拍摄马来西亚剧《义和》，更不时出席商演活动。早前，Ali出席活动时，除表示希望能一年最少拍摄一部影视作品外，亦预告会有不少新计划，昨日她揭盅其中的计划，原来是与两位好友梁嘉琪和杨潮凯进军YouTube界。

呼吁粉丝订阅频道

Ali日前在IG连出几个post宣传「H3O」，当中更有一条扮被街头摄影师街拍的片段，不过，她就一直卖关子未有透露细节。昨日，最新的一条短片终于揭盅，Ali上载与好友梁嘉琪和杨潮凯一同拍摄的宣传短片，宣布三人合体创办YouTube新频道「H3O」，并预告首条短片将于今日（15日）晚上8时推出，频道简介写上：「三个不时去吃喝、睇展览、睇剧嘅人类；三种来自固态(冰)、液态(水)、气态(蒸气)嘅不同人格，每个星期聚埋轻轻松松、吹吹水go with the flow～ 内容涵盖的主题极广，你以什么样的眼睛去看，它就回馈你什么样子～」并呼吁粉丝订阅频道。

三人一向交情深厚

Ali和梁嘉琪当年一同主持的TVB 节目《学是学非》而成为好友，二人默契十足，而梁嘉琪早前亦辞去商台一职。至于，杨潮凯曾拍摄《天与地》及执导电影《喜欢妳是妳》，并在2024年离开TVB；三人一向交情深厚，不时在社交网互动，今次正式合作网民都纷纷留言大赞「最强组合」、「期待有新火花」。

