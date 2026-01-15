Yanny感激陈考威办童话婚礼︰好有幸福感 黄伟文Ian AK亲赴澳洲酒庄送祝贺

现年36岁的前Super Girls成员陈颖欣（Yanny）昨日（14日）与拍拖9年的著名音乐监制陈考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，两人在位于墨尔本郊区的Stones of the Yarra Valley酒庄举行童话式婚礼，获多位圈中好友出席送上祝福，场面相当浪漫。

古天乐留言祝福

一对新人在澳洲的酒庄举行婚礼，不少圈中好友都远赴见证，当中见有MIRROR成员AK（江𤒹生）和Ian（陈卓贤）、余文乐、游学修和女友陈苡臻、苏致豪、黄伟文（Wyman）、Dear Jane的Jackal、梁钊锋、吴肇轩等，星光熠熠，而最惊喜莫过于前Super Girls队友蔡明思（Jessica）、吴嘉禧（Cheronna）为新娘担任姊妹，更亲手为陈颖欣穿上中式裙褂，画面有爱，三女再次合体更掀起回忆杀；另外，刚进驻threads的古天乐亦有在吴肇轩的留言区送祝福：「麻烦管理员帮我恭喜一对新人！」

Yanny在社交网分享了行礼最美丽的时刻，并写下：「We are married!」相中见她穿上白色婚纱，仙气十足，而新郎Gareth则以一身白色西装上阵，犹如白马王子，二人牵手进场，开心得笑到见牙唔见眼，而在宣读誓词时，一直手拖手深情对望，更肉紧嘴咀，甜蜜程度爆灯。

Yanny老公变喊包

新娘子Yanny欣回复《星岛头条》表示︰「好开心到外地举行婚礼，见到好多朋友，大家都玩得好开心！最难得就算唔喺香港，仍然见到一班熟悉嘅面孔，有一种好特别感觉，最特别系一啲移居外地嘅朋友，例如Wyman，甚至乎一啲移居加拿大嘅朋友，佢哋坐好耐飞机嚟参加我哋嘅婚礼，所以好开心，好感动同好感恩。」她补充︰「其实Gareth同Wyman虽然有合作，但系都系透过电话同网络，从来都未见过真人！第一次见面就系嚟参加我哋婚礼。在场有好多宾客，大家都一齐唱歌、表演，令全场气氛都好高涨，特别在场嘅每位歌手，都送上佢哋特别嘅歌声作祝福。」

Yanny续称︰「虽然我同Gareth都好攰，唔系好够休息，好多事要去筹备，好彩有个好朋友帮手搞呢个婚礼，令我哋轻松好多，可以尽量享受其中。我觉得最惊喜，系Gareth不停喊，因为佢平时系一个好少喊嘅人，但现场无论进场、同父母说话、影相，佢都好感触咁喊，令到我都觉得好感动。我本来认为结婚可以简简单单就好了，好多谢Gareth提出一定要搞呢个婚礼，畀我嘅体验原来系咁开心，咁有幸福感，令到大家都觉得好难忘。」