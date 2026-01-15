陈颖欣陈考威澳洲酒庄举行童话式婚礼 黄伟文Ian AK亲赴送祝贺

现年36岁的前Super Girls成员陈颖欣（Yanny）昨日（14日）与拍拖9年的著名音乐监制陈考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，二人在位于墨尔本郊区的Stones of the Yarra Valley酒庄举行童话式婚礼，获多位圈中好友出席送上祝福，场面相当浪漫。

古天乐留言祝福

一对新人在澳洲的酒庄举行婚礼，不少圈中好友都远赴见证，当中见有MIRROR成员AK（江𤒹生）和Ia（陈卓贤）、余文乐、游学修和女友陈苡臻、苏致豪、黄伟文（Wyman）、Dear Jane的Jackal、梁钊锋、吴肇轩等，星光熠熠，而最惊喜莫过于前Super Girls队友蔡明思（Jessica）、吴嘉禧（Cheronna）为新娘担任姊妹，更亲手为陈颖欣穿上中式裙褂，画面有爱，三女再次合体更掀起回忆杀；另外，刚进驻threads的古天乐亦有在吴肇轩的留言区送祝福：「麻烦管理员帮我恭喜一对新人！」

陈颖欣在社交网分享了行礼最美丽的时刻，并写下：「We are married!」相中见她穿上白色婚纱，仙气十足，而新郎陈考威则以一身白色西装上阵，犹如白马王子，二人牵手进场，开心得笑到见牙唔见眼，而在宣读誓词时，一直手拖手深情对望，更肉紧嘴咀，甜蜜程度爆灯。