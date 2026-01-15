Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「40亿千金」奢华派对全曝光 山顶豪宅极具气派 价值连城古董摆满屋 饭厅媲美宴会厅可容纳半百人

影视圈
更新时间：14:30 2026-01-15 HKT
发布时间：14:30 2026-01-15 HKT

已故百亿「海产大王」蔡继有孙女、32岁蔡颂思（Jocelyn）去年与日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在四季酒店举行婚礼，当时婚礼极具奢华，龙凤鈪挂满身，头上又戴有金凤冠，颈上的金链比PIZZA还要大，夸张程度成为网上热话。

蔡颂思山顶豪宅举行派对

日前是蔡颂思的32岁生日，今年她在山顶豪宅举行派对，全程亲自策划布置，依然一贯的大排场，蔡颂思当然拍片记录这个时刻，但原来镜头背后，蔡颂思称失败了19次：「虽然有点难，但拍出来看到成片特别开心和满足。」

相关阅读：「40亿千金」超豪婚宴曝光！巨型流星锤龙凤鈪掩盖半身劲抢Fo 换礼服次数打破酒店记录

蔡颂思在山顶豪宅举行生日派对

日前蔡颂思在山顶豪宅举行生日派对，她贴出多张派对的短片和相并写道：「在香港别墅举办的女演员生日晚宴是怎样的？欢迎收看极限八小时策划+布置的超刺激生日晚宴vlog，带大家看看女演员私下的生活～晚宴从构思到落实都是我一步步完成的，非常有成就感，有好朋友和家人的陪伴，今年也是幸福快乐的一年。」片中所见，蔡颂思先到超市采购饮料、生果、一次性餐具等，回家后亲自布置场地，接着与工人姐姐一起准备食物，不但有熟食，还有甜品，非常丰富！蔡颂思豪宅的客厅非常巨大，俨如一个小型的宴会厅，天花位置摆放了一盏巨型水晶灯，相当有气派。

蔡颂思家中放有不少价值连城古董

蔡颂思的家中亦放有不少价值连城的古董、墙上挂有多幅字画与及自画像，露台景观一流，居高临下，嶙峋巨石、一望无际，现场设有多张长餐枱，统一铺上白色枱布及摆上烛台，相当有排场。蔡颂思是香港已故「海产大王」蔡继有的孙女、新华集团主席蔡冠深的女儿，其母则是蔡关颖琴，蔡颂思在香港中文大学英文系毕业后，曾于北京电影学院进修。蔡颂思因为喜欢演戏，在2019年决定入行做演员并考入演艺学院戏剧系，首部参演电影是《家和万事惊》，蔡颂思曾参加过不少选美，为演艺事业不惜自降身价，从低做起。

相关阅读：「40亿千金」自降身价为刘德华打工   「海产大王」学霸孙女3月出嫁婚宴盛大晒超强人脉

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前