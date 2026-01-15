「40亿千金」奢华派对全曝光 山顶豪宅极具气派 价值连城古董摆满屋 饭厅媲美宴会厅可容纳半百人

已故百亿「海产大王」蔡继有孙女、32岁蔡颂思（Jocelyn）去年与日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在四季酒店举行婚礼，当时婚礼极具奢华，龙凤鈪挂满身，头上又戴有金凤冠，颈上的金链比PIZZA还要大，夸张程度成为网上热话。

蔡颂思山顶豪宅举行派对

日前是蔡颂思的32岁生日，今年她在山顶豪宅举行派对，全程亲自策划布置，依然一贯的大排场，蔡颂思当然拍片记录这个时刻，但原来镜头背后，蔡颂思称失败了19次：「虽然有点难，但拍出来看到成片特别开心和满足。」

蔡颂思在山顶豪宅举行生日派对

日前蔡颂思在山顶豪宅举行生日派对，她贴出多张派对的短片和相并写道：「在香港别墅举办的女演员生日晚宴是怎样的？欢迎收看极限八小时策划+布置的超刺激生日晚宴vlog，带大家看看女演员私下的生活～晚宴从构思到落实都是我一步步完成的，非常有成就感，有好朋友和家人的陪伴，今年也是幸福快乐的一年。」片中所见，蔡颂思先到超市采购饮料、生果、一次性餐具等，回家后亲自布置场地，接着与工人姐姐一起准备食物，不但有熟食，还有甜品，非常丰富！蔡颂思豪宅的客厅非常巨大，俨如一个小型的宴会厅，天花位置摆放了一盏巨型水晶灯，相当有气派。

蔡颂思家中放有不少价值连城古董

蔡颂思的家中亦放有不少价值连城的古董、墙上挂有多幅字画与及自画像，露台景观一流，居高临下，嶙峋巨石、一望无际，现场设有多张长餐枱，统一铺上白色枱布及摆上烛台，相当有排场。蔡颂思是香港已故「海产大王」蔡继有的孙女、新华集团主席蔡冠深的女儿，其母则是蔡关颖琴，蔡颂思在香港中文大学英文系毕业后，曾于北京电影学院进修。蔡颂思因为喜欢演戏，在2019年决定入行做演员并考入演艺学院戏剧系，首部参演电影是《家和万事惊》，蔡颂思曾参加过不少选美，为演艺事业不惜自降身价，从低做起。

