麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 社交平台泄蛛丝马迹

影视圈
更新时间：13:00 2026-01-15 HKT
发布时间：13:00 2026-01-15 HKT

「十优港姐」麦明诗（Louisa）毕业于英国剑桥大学法律系，而其哥哥麦明山（Vincent） 也是超级学霸，现时是一位整形外科专科医生，近日更上一层楼，正式加盟养和医院整形外科中心，开业当日，麦家总动员现身支持，但有眼利网民发现，2019年落选港姐陈熙蕊（Blossom）惊喜现身兼站C位，两人关系瞬间成为焦点。

陈熙蕊成为麦明诗「准阿嫂」？

麦明诗日前在IG贴上哥哥麦明山在养和医院挂牌执业的相片，当日除了朱千雪夫妇现身外，陈熙蕊在大合照时紧贴麦明山身边，连妹妹麦明诗都要靠边站，引起网民猜测陈熙蕊是否早已融入麦家，成为麦明诗的「准阿嫂」？不过最令网民奇怪的是二人的社交平台却没有互相关注，似是刻意保持距离，并猜二人私下可能是情侣关系，为避嫌而未有「追踪」对方！

相关阅读：麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升

陈熙蕊兼职做补习老师维持生计

现年32岁的陈熙蕊曾参选2019年的香港小姐，并获得「友谊小姐」，落选后加入TVB，曾参演多部剧集，其中在《法证先锋6幸存者的救赎》中饰演精神分裂症患者，演技备受肯定。由于家人移居美国，她只身留港发展，曾坦言「思乡病」是最大难关。在娱乐圈发展平平的陈熙蕊，曾表示在香港生活开支大，收入不稳定，操得一口流利英语的她，兼职为小朋友补习英文来以维持生计。

相关阅读：TVB长腿小花曝光被「性侵」后伤痕！索腿多处瘀青惹人心疼 举牌站街头：不再哑忍

